Det betyr at nordmannen nå er alene i teten når tre runder gjenstår av mesterskapet - men fem spillere jakter et halvt poeng bak.

Magnus Carlsen ble plukket ut til en tilfeldig kontroll etter seieren mot Fedosejev, forteller NRKs reporter Hans Solbakken fra Samarkand. Spillerne blir der sjekket for at de ikke har hjelpemidler.

– Det var bare en fair play-sjekk. Jeg tenkte at det var positivt (at jeg ble plukket ut til kontroll), det betyr at jeg har spilt et godt parti, smiler en sprudlende Carlsen.

Carlsen jakter på sin femte VM-tittel i hurtigsjakk. Nordmannen vant i fjor.

Om han vinner, blir det hans 16. VM-gull i karrieren.

– Det er noe magisk ved det. Så får vi se om det kommer i dag, eller senere, sier pappa Henrik Carlsen til NRK.

Magnus Carlsen gikk seg en tur i solen før spillet startet torsdag.

Her kan du spille gjennom partiene (ekstern lenke)

Magnus Carlsen titter bak ryggen på Yangyi Yu. Foto: Maria Emelianova

Parti 10: Vladimir Fedosejev-Magnus Carlsen 0–1

Begge hadde syv poeng foran dette partiet, og det var lenge helt jevnt og der begge spilte kjapt. Fedosejev er russer som har vært kritisk til krigen og nå spiller for Slovenia.

Allerede etter 15 trekk fikk Carlsen et lite overtak, og det utviklet seg etter hvert til én bonde i pluss.

Pilen økte til 2,2 i Carlsens fordel etter Fedosejevs 31. trekk. Carlsen brukte godt over to minutter på sitt 31. trekk.

– Fedosejevs stilling er en posisjonell ruin, sier Simen Agdestein i NRK-studio.

Spørsmålet var om Carlsen skulle klare å få «ballen i mål». Det klarte han etter unøyaktig spill av Fedosejev.

– Han ser ut som en nybegynner, sier Agdestein om Carlsens motstander. Etter 57 trekk måtte Fedosejev gi opp.

– Kjempedeilig! Det var et eller annet som fikk meg til å tenke at jeg ikke skulle spille på remis, sier Carlsen selv til NRK.

– La meg bare spille et parti! Og jeg er veldig, veldig fornøyd med hvordan det gikk etter hvert. Etter hvert ble det ganske greit.

– Han ender opp med å se litt hjelpesløs ut.

Carlsens score etter to dagers spill tyder bra med tanke på muligheten for VM-tittel:

Elham Amar vant over en tiåring og er oppe på fem poeng etter ti runder. Det er likt med Aryan Tari og Johan Sebastian Christiansen. Benjamin Haldorsen har fire poeng.

Hans Niemann? Han er nummer 62 med seks poeng.