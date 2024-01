Nå hevder den tidligere skiskytterpresidenten at de to møttes tilfeldig i Russland og at de i hovedsak bare har hatt sporadisk telefonkontakt.

– Så vidt jeg vet, er det ikke forbudt for en gift mann å bli kjent med andre kvinner? sa Besseberg i tingretten i Hokksund.

Kontakten med «Eva» er et eget punkt i tiltalen til Økokrim i korrupsjonssaken mot Besseberg. Punktet handler om prostitusjon.

Evas etternavn ble ikke nevnt i retten onsdag. Det er ikke kjent om «Eva» er hennes egentlige fornavn, selv om Besseberg sier at hun heter dette.

Politiet mener Besseberg tilbrakte flere dager og netter med kvinnen både i 2016 og 2018, og at dette ble tilrettelagt av personer tilknyttet russisk skiskyting.

Besseberg tok for seg hvert enkelt punkt i tiltalen mot ham under den frie forklaringen onsdag. Derfor ble også «Eva» et tema.

– I 2016 ble jeg og noen andre invitert på en middag i sentrum. Vi var flere som kom i prat med en del kvinner i alderen 35 til 45 år. Den ene av dem snakket greit engelsk, forklarte Besseberg i dag.

Etter middagen ble noen av kvinnene med tilbake til hotellet. Det inkluderte en kvinne som var 42 år gammel og het Eva. På hotellet var det bar, badstue og biljardrom.

– Hun snakket svært dårlig engelsk, men var veldig opptatt av skiskyting, forklarte Besseberg i retten.

Han møtte henne også dagen etter, i restaurantteltet i den russiske byen Khanty-Mansijsk. Hun dukket også opp på avslutningsarrangementet på kvelden.

– Det var ingen mistanke om at noen av dem var prostituerte, eller at dette var tilrettelagt av noen. I etterkant av alt dette hadde jeg sporadisk telefonkontakt med Eva, gjennom Viktor Maigurov (russisk skiskyttertopp), ettersom han behersker språket.

Besseberg fortalte også at «Eva» ringte ham under OL i 2018, for å spørre om han kom til verdenscuprennet i russiske Tjumen noen uker senere.

– Jeg fikk ikke tilbud om prostituerte av Maigurov eller noen andre. Jeg innledet ganske enkelt et bekjentskap med en kvinne jeg tilfeldig møtte under en middag, sa Besseberg.

Innrømmet først sex

Historien som 77-åringen fortalte i Hokksund onsdag, er vesentlig annerledes enn den det internasjonale skiskytterforbundet IBUs egen gransker, advokat Jonathan Taylor, omtaler i sin 220 sider lange rapport.

VIL IKKE FOTOGRAFERES: Anders Besseberg har sagt nei til foto av seg selv i retten, slik norsk lov åpner for. Foto: Ane Hem / NTB

Taylor har fått tilgang på Bessebergs første avhør med politiet, foretatt i 2018.

I avhørene innrømmet nordmannen – ifølge Taylors rapport – at han hadde sex med kvinnen.

«Hun bodde på hotellrommet hans og hadde en offisiell akkreditering til arrangementet, gitt ut av arrangøren», heter det i rapporten.

Og:

«Han sa til politiet at han hadde sex med henne, men han betalte henne ikke, hun var ikke prostituert. Han sa at hun ikke snakket engelsk, så [sladdet navn, journ.anm.] bidro med å tolke».

«Det finnes bevis for at personer i russisk skiskyting hjalp til med å sørge for at Eva var i Tjumen for Besseberg», står det i rapporten.

KRITISK TIL TAYLOR-RAPPORT: Besseberg-advokat Christian Hjort. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmannens advokat har uttalt seg svært kritisk om innholdet i Jonathan Taylors rapport.

Og Besseberg selv fortalte i retten at han kan ha uttalt seg upresist i sine første avhør med politiet, fordi han oppfattet at etterforskeren maste og at han ikke kunne forstå annet enn at anklagene mot ham ville bli frafalt.

Hevder kvinnene var tolker

Da hadde han allerede fortalt retten om hvordan en ung kvinne hadde banket på hotellrommet hans noen år tidligere. Ifølge Besseberg var kvinnene som ofte var rundt ham i Russland tolker – og ikke prostituerte.

Men på slutten av rettsdagen onsdag, tok 77-åringen fatt i enda en episode som politiet har bitt seg merke i. Dette skjedde ifølge Besseberg i 2016 eller 2017.

Han mener at kvinnene som omtales i denne episoden kan ha vært prostituerte, men at han ikke vet.

– Under dette arrangementet spurte Jevgenij Redkin (eks-skiskytter) om jeg kunne spise lunsj og diskutere den kommende verdenscupen i Khanty-Mansijsk. Jeg ble invitert opp i leiligheten for å ta en vodka. Der satt det to menn og to kvinner.

I retten fortalte Besseberg av kvinnene ikke var mer enn 30 år. De to mennene var derimot 50–60 år gamle.

– Den ene kvinnen var helt mørkhåret. Han presenterte dem som «my black and white friends», sier Besseberg.

Han sier han var i leiligheten maks ti minutter, siden sjåføren hans ventet nede.

– Jeg bestrider at jeg har gjort noe straffbart, da jeg aldri har fått eller akseptert prostituerte fra Maigurov eller Redkin.

Etter det VG erfarer, så sitter norsk politi på opptak fra Bessebergs telefon, der det snakkes om prostituerte. Det er ventet at aktor vil spille av opptak fra telefonavlytting av nordmannen senere i rettssaken.

De kommende dagene vil Besseberg utspørres av aktor Marianne Djupesland i Buskerud tingrett.