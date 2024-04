Det har vært knyttet stor spenning til sprintstjernens beslutning.

– Jeg har landet på å gå inn på landslaget i år. Jeg og Lage (Sofienlund, trener) fortsetter akkurat som før. Vi skal holde på på Konnerud og gjøre akkurat det samme som før. Så sportslig sett blir det akkurat det samme som tidligere år, men man får bidratt litt inn på landslaget på markedssiden og at Norge forhåpentligvis står bedre rustet til neste sesong, sier Skistad til NRK.

Sprinteren har herjet i verdenscupen i 2023/24-sesongen. Totalt har det blitt elleve pallplasser. I fem renn har hun vært helt øverst på pallen.

Skistad sier hun har fått et drømmetilbud av Norges Skiforbund.

– Det var vel for en dag siden. Vi fikk nylig dette tilbudet, som jeg og Lage har diskutert. Vi har kjent på følelsene om at det øker sjansene for å gjøre det bra for Norge og gjøre det bra for meg til vinteren. Det er vinn-vinn, og alle er fornøyde, fortelle hun.

Slind sa nei

Med Skistad på landslaget har skiforbundet sikret seg en viktig løper på markedssiden.

– Det er en kjempegod nyhet at Kristine kommer tilbake på langrennslandslag. Vi har hatt svært gode samtaler den siste tiden. Det har vært en åpen og ærlig prosess, der vi også har funnet rom for tilpasninger rundt Kristines behov i VM-sesongen, sier daglig leder for langrenn i skiforbundet, Cathrine Instebø.

– Nå kan vi sammen rette blikket mot det som skal skje i Trondheim i februar/mars med ski-VM på hjemmebane, legger hun til.

Konnerud-løperen har tidligere vært del av både junior- og rekruttlandslaget, men aldri vært på elitelandslaget tidligere.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Skistads trener Lage Sofienlund, men uten å lykkes.

Med beslutningen som nå er tatt, går Skistad en annen vei enn en annen stor stjerne. Astrid Øyre Slind opplyste nylig at hun har takket nei til plass på landslaget inn kom den kommende sesongen.

Johaug på vent

Etter det NTB kjenner til, ble kommende sesongs langrennslandslag banket igjennom på et møte i langrennskomiteen forrige onsdag.

Det er ikke kjent om Therese Johaug blir del av landslaget neste sesong. Skidronningen har ikke besluttet endelig om hun gjør comeback og satser mot VM i Trondheim kommende vinter.

Alt tyder på at Dalsbygda-ekspressen får landslagsplass dersom hun gir grønt lys for satsing.

Neste års landslag blir presentert i Holmenkollen i Oslo 24. april.