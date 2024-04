Tolkningene av Swifts sanger går blant annet på at hun angriper Kim Kardashian.

Men fansen er heller ikke i tvil om at en av sangene til popdronningen handler om Super Bowl-vinner og kjæresten Travis Kelce (34).

Romansen mellom popens superstjerner og den amerikanske fotballspilleren har tatt verden med storm siden de begynte å date i 2023.

Nå ser det ut til at Kelce er sentral i en av sangene på hennes nye album.

Det skriver blant andre Billboard og New York Post. Sistnevnte mener at Kelce er den eneste som er spart for tortur på «Tortured Poets Department».

«The Alchemy» heter sangen, der det blant annet heter:

«So when I touch down / Call the amateurs and cut 'em from the team / Ditch the clowns, get the crown / Baby, I'm the one to beat / 'Cause the sign on your heart / Said it's still reserved for me'».

Hvis ikke allerede det leder tankene mot fotballspilleren, så har vi denne:

«Where's the trophy? He just comes runnin' over to me'», synger Taylor Swift, som var på plass på Super Bowl da Travis Kelce og Kansas City Chiefs vant.

Siden feiret de på nattklubb:

Allerede på banen utløste seieren en følelsesladet omfavnelse før han mottok trofeet.

– Shirts off and your friends lift you up over their heads, synger om det som fansen mener er Super Bowl-feiringen.

Oppmerksomme «Swifties» har også lagt merke til sangens plassering på albumet. «The Alchemy» er sang nummer 15.

Travis Kelce har trøyenummer 87, og 8 + 7 = 15.

– Mange lyttere er overbevist om at «The Alchemy» handler om Kansas City Chiefs-spilleren, skriver Billboard.

Taylor Swift nevner aldri navnet til Travis Kelce i sangen.