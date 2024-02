– Botheim är klar, skriver den svenske toppklubben på X.

24-åringen har skrevet under en fireårskontrakt med de regjerende seriemesterne.

– Jeg er veldig glad for at denne overgangen er gjennomført. Da jeg hørte om interessen, kjente jeg umiddelbart at det er dette jeg vil. Etter å ha snakket med treneren har jeg fått et enda større ønske om å spille for klubben, sier Botheim i en pressemelding.

Botheim var en del av Bodø/Glimt-laget som tok Europa med storm høsten 2021 - en høst som blant annet inneholdt en 6–1 seier hjemme mot Roma i Conference League.

I Eliteserien noterte han seg for 15 mål på 30 kamper da Glimt tok gullet samme høst.

Han forlot Eliteserien til fordel for russiske Krasnodar i januar 2022. Etter Russlands invasjon av Ukraina terminert han kontrakten med Krasnodar. Den russiske klubben har tatt saken til idrettens voldgiftsrett (CAS).

Sommeren 2022 signerte Botheim for Salernitana. På 39 kamper har han notert seg for ett mål og tre målgivende i Serie A.