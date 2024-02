Nettavisen har fått tilgang til et Fifa-dokument, der det skal stå at fotballspiller Normann er dømt til å betale 2,9 millioner euro til sin tidligere russiske klubb Rostov.

33,2 millioner kroner etter dagens kurs.

Det var i november Fifa besluttet at Normann måtte betale Rostov for ulovlig kontraktsoppsigelse.

Ifølge den russiske avisen Championat har nordmannen anket saken til idrettens voldgiftsrett CAS.

– Vi mener at vi har helt rett og vil forsvare klubbens interesser i alle mulige rettslige instanser, sa direktør i Rostov, Aleksej Ryskin, til Match TV for to uker siden.

Normann byttet klubb etter å ha varslet oppsigelse av kontrakten med Rostov og Dinamo Moskva, som han på den tiden var utlånt til.

Normann sendte inn varselet etter et droneangrep som skal ha truffet bygninger i nærheten av der han bodde i Moskva. Han fryktet derfor for sin egen sikkerhet og forlot Russland august 2023.

Han spiller til daglig fotball for Al-Raed i Saudi-Arabia. 12 landskamper har han registrert på CV-en.