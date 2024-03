Tennisspillere fra de to landene deltar allerede i turneringene til ATP og WTA som nøytrale. Belarusiske Aryna Sabalenka, som i januar forsvarte Australian Open-tittelen, er for øyeblikket nummer to på WTA-rankingen. Russiske Daniil Medvedev og Andrej Rubljov er henholdsvis nummer fire og fem på ATP-rankingen.

– Jeg er lykkelig for at de lar oss spille der. Selvfølgelig. Dette er noe utøvere ønsker å være med på. Et av de store målene. Jeg ser veldig frem til å spille OL, sa Sabalenka i januar.

Hun har fått mange spørsmål om krigen, men har ofte nektet å svare på noe annet enn spørsmål relatert til tennis. Presset til å svare sa Sabalenka under fjorårets French Open:

– Jeg støtter ikke krigen, som betyr at jeg ikke støtter Lukasjenko nå.

Så sent som i januar nektet Ukrainas Lesia Tsurenko å ta Aryna Sabalenka i hånden etter at de møttes i Australia. Hun trakk seg i fjor fra den prestisjetunge Indian Wells-turneringen etter å ha fått et panikkanfall i forkant av en kamp mot nettopp Sabalenka.

ISKALDT: Ikke noe håndtrykk mellom Lesia Tsurenko (til venstre) og Aryna Sabalenka i januar. Foto: TRACEY NEARMY / Reuters / NTB

Det internasjonale tennisforbundet (ITF) opplyser at russiske og belarusiske utøvere får delta både i single og double i juli og august.

– ITFs avgjørelse er på linje med flertallet av de internasjonale forbundene når det gjelder individuelle konkurranser og utøvere som deltar i OL 2024 i sommer, heter det i en uttalelse.

Utøvere fra Russland og Belarus ble utestengt fra internasjonale konkurranser etter Russland invasjon av Ukraina i 2022. I mars i fjor rådet imidlertid Den internasjonale olympiske komité forbund til å la utøvere fra disse landene komme tilbake.

De nøytrale utøverne vil konkurrere uten flagg og emblemer, og det vil heller ikke bli spilt nasjonalsanger. Utøvere som aktivt støtter krigen i Ukraina, får ikke delta, ei heller de som er en del av de militære styrkene i Russland eller Belarus.