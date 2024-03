Det var i begynnelsen av januar 2024 det ble kjent at Günther Steiner var ferdig som sjef for Formel 1-teamet Haas.

Nå skriver han om sin avgang på hjemmesiden til Formel 1:

– Livet har vært bra siden jeg forlot Haas før denne sesongen. Disse siste ukene er første gang på rundt et tiår jeg har koblet av fra Formel 1. Dette har vært en bra tid.

– Jo lengre tiden går, jo mer ser jeg at jeg ble for lenge i Haas. Når du trer tilbake, får du det klart for deg - og du kan se hva du må gjøre. Mens du er der, er du i fornektelse, du tror du kan klare det, men det kan du ikke, fortsetter Günther Steiner.

Han innrømmer at han gjerne skulle ha kjempet høyere med Haas, som i 2018 avsluttet på 5. plass i konstruktørmesterskapet - men senere ble det dårligere.

– Med det vi hadde, kunne vi kjempe om 7., 8. eller 9. plass - men du kunne ikke kjempe om pallplasseringer uten de samme «våpnene» som de andre. Jeg hadde ikke lyst til å fortsette med det på lang sikt. Jeg ville ikke bli nummer syv igjen. Det har jeg vært. Jeg vil kjempe i teten.

Günther Steiner hyller samtidig Oliver Bearman, som debuterte i Formel 1 da Ferraris Carlos Sainz ble syk foran sist helgens løp i Saudi-Arabia. Han sier at han ville ha gitt Bearman et sete i Formel 1 om han fortsatt var der.

Haas-bilene har Ferrari- motor, og Haas er derfor en sannsynlig arbeidsplass for formel-talentet i 2025. Steiner kjenner Bearman etter å ha hatt han i noen treninger i 2023.

– Basert på det vi så av ham i Jeddah og etter det jeg så av ham, så ville jeg ha plassert ham i et førersete. Det avhenger åpenbart av hva som er tilgjengelig, men han ville være en kandidat.

Det holdt på å gå galt i debuten til 18-åringen:

Det samme mener Red Bull-rådgiveren Helmut Marko, som har skrevet i Speedweek - der han også kommer med et spark til Ferrari, som har kontrakt med Lewis Hamilton fra 2025:

– Periodevis var han på samme nivå som Charles Leclerc. Men hva gjør Ferrari? De kjøper den dyre Hamilton, har forlenget kontrakten med Leclerc, og nå viser det seg at Bearman er et supertalent. Om jeg hadde vært Fred Vasseur, så hadde jeg allerede nå lett etter en plass til Bearman i et annet Formel 1-team, Haas kanskje? Hva vet jeg!

Kontraktene til de to Haas-førerne Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen går ut etter denne sesongen.

