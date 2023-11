– Formen er nedadgående. Det er så kjipt å innse at formen bare blir dårligere og dårligere. Jeg har venner som løper som blir bedre og bedre. Du kan tenke deg meg, som har «negativ progresjon». Regresjon! He-he-he.

Eckhoff ler i intervjuet med VG. Denne uken stilte 33-pringen opp på en seanse i regi av sin nye arbeidsgiver, TV 2. Den kommende sesongen skal Eckhoff jobbe som ekspert. I tillegg studerer hun ledelse og HR.

– Livet har endret seg veldig. Jeg er heldig som er student, slik at jeg er ganske fri og kan trene litt. Men jeg har ikke trappet ned på korrekt måte. Alle snakker om å trappe ned trening med tanke på hjertet og sånn. Jeg har sikkert gjort alt galt. Det har gått litt fort fra alt til ingenting, forteller Eckhoff og smiler.

TRIPPELVINNER: Tiril Eckhoff tok gull, sølv og bronse under OL i Beijing i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Under karrieren trente hun 17 til 20 timer i uken. Innsatsen bidro til 12 VM- og OL-gull. Ambisjonen nå er å trene rundt en time om dagen, men det er ikke alltid det skjer.

– Trening nå er et nødvendig onde. Jeg syns det var sykt gøy da jeg satset, men det er noe med det at jeg ikke har et mål nå. Jeg må snart skaffe meg et eller annet. Hvis ikke ender jeg opp med å sakte, men sikkert ese ut.

– Jeg var med på et terrengløp for noen uker siden. Det er så vondt når du er i dårlig form. Det er jævlig digg når du er i god form, men fytti når du er i dårlig form. Det er traumatisk!

Som en del av TV 2s apparat rundt skiskyting vil Eckhoff snart reise på jobb med blant andre Petter Northug (37) og Ole Einar Bjørndalen (49), som begge holder et høyt treningsnivå. Eckhoff ser frem til turene. Samholdet fra tiden på landslaget er det hun verdsetter mest fra karrieren.

– Det jeg savner mest, er det ekstremt gode miljøet, at vi var en skiskytterfamilie. Det jeg savner minst, er å oppdatere på ADAMS til enhver tid hvor jeg er. Det «suger balle».

– Hva er det kjekkeste med livet nå?

– Ja, hva er det ...

– Har du fått den «depresjonen etter karrieren»?

– «Post depression»? He-he. Det handler nok litt om at du er så sykt heldig når du lever toppidrettslivet. Du får lov til å reise, trene og utvikle deg. Du tjener godt med penger. Du er veldig privilegert.

– Får du litt av det tilbake med TV 2-jobben nå?

– Ja, det er det som er deilig med å være her med denne gjengen. Jeg får en del av toppidretten fortsatt og får være en del av et team, sier Eckhoff.

Hun debuterer som ekspert under verdenscuphelgen i østerrikske Hochfilzen fra 8. til 10. desember.