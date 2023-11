Rottensteiner tok over jobben som landslagssjef i månedsskiftet mai/juni tidligere i år etter at Steve Skavik i april måtte gi seg.

Men allerede etter bare én måned som landslagssjef ga han seg.

Nå er det klart at 34-åringen tar fatt på oppgaven på nytt.

– Jeg er så glad for å være tilbake, og kunne bidra inn i teamet igjen. Det norske landslagssystemet er fantastisk. Bare se hvilket herrelag vi har fått opp de siste årene, og dette viser at modellen vår fungerer, sier Rottensteiner til Skiforbundets hjemmeside.

Rottensteiner har vært World Cup-trener de syv siste årene, og har i tillegg lagt bak seg fire år med teknikklaget og tre år med kombilaget.

– Vi er veldig glade for at «Sutti» er tilbake hos oss. World Cup-herrelaget ledes i dag av Peter Anderson som hovedtrener for fartslaget, og Ola Masdal som er hovedtrener for teknikklaget. Den strukturen beholder vi, og Sutti vil gå inn som trener på herrelaget vårt, sier Sportssjef Claus Johan Ryste til Skiforbundets hjemmeside.

– Med sin erfaring og kompetanse vil han bidra til å forsterke et allerede slagkraftig team. Vi får nå mulighet til å være mer fleksible med tanke på opplegget vårt på tvers av laget og disipliner gjennom hele sesongen, sier Ryste.