Norge og Slovenia avanserer begge fra gruppe D etter resultatet mellom Færøyene og Polen.

Nå blir mandagens møte med slovenerne et oppgjør om å ta med seg flest mulig poeng til Hamburg. Der venter Sverige, Danmark, Portugal og Nederland i kampen om semifinaleplass.

Hvis Norge vinner mot Slovenia, starter håndballgutta hovedrunden med to poeng. Med tap er utgangspunktet null.

Betydningen av seier mot slovenerne kan være at Norge tåler et tap i hovedrunden mot for eksempel regjerende europamester Sverige eller verdensmester Danmark og likevel kan ta seg til semifinalen i Köln. Med tap mot Slovenia må Norge trolig vinne alle fire matchene i hovedrunden for å ikke være ute av mesterskapet.

Avkast er klokken 20.30. Oppgjøret vises på TV 3.

I oppgjøret mellom Færøyene og Polen fikk det færøyske mannskapet vanvittig støtte fra tribunene for tredje kamp på rad. I deres første mesterskap har nasjonen beriket EM med glitrende håndball, stolthet og samhold.

Igjen sto stjernespiller Elias à Skipagøtu (21) frem med eminent spill. Det samme gjorde høyrekant Hákun West av Teigum (21). Ungguttene scoret henholdsvis ni og 10 mål.

Likevel var Polen for sterke og slo tilbake etter to tidligere tap i EM.