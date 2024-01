Barcelona-avisen Diario Sport skriver at Martin Ødegaards manager i Arsenal skal ha informert de rundt seg om at han «vurderer å forlate Arsenal» i sommer.

I England avviser derimot Sky Sports at spanjolen har planer om å gi seg. Også Daily Mirror hevder at Arsenal er trygge på at spanjolen ikke skal noen steder.

De motstridende meldingene kommer kun to dager etter et lite mannefall i europeiske toppklubber.

Fredag ga Jürgen Klopp ga beskjed om at han gir seg i Liverpool etter sesongen. Lørdag sa Barcelonas pressede trener Xavi at han forlater sjefstolen i Barcelona 30. juni.

– Det er ikke mange som er overrasket over at denne nyheten kommer fra en Barcelona-basert avis mindre enn 24-timer etter at Xavi slapp sin hemmelighet, vurderer Petter Veland, ekspert på spansk fotball.

Forskjellen er altså at Klopp og Xavi har annonsert sine avganger selv for åpen mikrofon, som dermed betyr at både Liverpool og Barcelona står uten trener etter sesongen.

Mens bakgrunnen for spekulasjonen rundt en mulig Arteta-exit kommer fra den spanske avisen.

– Det kan fort oppstå en smitte- eller dominoeffekt når en trener velger å gi seg. For alt vi vet kan det være andre trenere som ruger på samme tanke, samme hemmelighet. Kanskje Arteta tenker taket er nådd med City og Guardiola og Liverpool som konkurrenter, sier Veland.

Den katalanske avisen skriver videre at det ikke har vært kontakt mellom 41-åringen og Barcelona, men at Barca-president Joan Laporta er en stor beundrer av Arteta.

Arsenal-manageren er basker av opprinnelse, men tilhørte akademiet til Barcelona som tenåring. Han kom ikke lenger enn til B-laget som spiller.