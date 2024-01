Norge ville revansjere helgens fiasko mot Færøyene i skjebnekampen mot Slovenia, men lyktes ikke. Foran øyene på tilskuerne i Mercedes-Benz Arena var rytmen og besluttsomheten i det norske mannskapet tilbake på et høyere nivå – men slovenerne vant det dramatiske oppgjøret.

– Det er usannsynlig svakt, sier håndballekspert i Viaplay Joachim Boldsen om Norges gruppespill, før han legger til:

– Det er ikke godkjent. Jeg vil faktisk kalle det elendig.

– Jeg er skuffet og sliten. Vi kriger i 60 minutter og gjør det beste vi kan, men dessverre er vi ikke bedre nå, sier Sander Sagosen til VG.

Norge knotet det fryktelig til på slutten av kampen og det fløt dårlig i angrepsspillet.

– Jeg kan se tegn på vi på slutten av kampene ikke spiller like lett og ledig som vi gjør på starten. Det kan jo være tegn på at man føler litt på situasjonen som er, sier landslagssjef Jonas Wille til VG.

– Hvem er ansvarlig for at det ikke fungerer?

– Det er jeg som er leder for dette laget. Hvis man skal peke på én så er det jo meg. Vi jobber jo i fellesskap, men jeg har ansvaret for å at guttene skal prestere, svarer Wille.

Viaplays eksperter Joachim Boldsen og Ole Erevik savner lederskap blant spillerne.

– Hvem skal ta ansvar? Jeg ser Grøndahl blir tvunget til å ta ansvar. Han skal jo ikke få det ansvaret. Han er jo ikke den beste skytteren, sier Boldsen.

– Det ser ikke ut som vi har noen som elsker å stå i disse situasjonene. Kun Sander Sagosen kanskje, men også han blir litt passiv i dag. Hvis du vil nærme deg de beste i verden må du elske de situasjonene, legger håndballekspert Ole Erevik til på Viaplays sending.

VG-børsen Vis mer ↓ Mål for Norge: Sagosen 6, Grøndahl 5, Bjørnsen 4, Øverby 4, Reinkind 2, Setterblom 1, Lyse 1, Gullerud 1. Torbjørn Bergerud 4 Kristian Sæverås 2 Sander Sagosen 5 Sebastian Barthold 4 Petter Øverby 6 Kristian Bjørnsen 5 Magnus Gullerud 4 Tobias Grøndahl 6 Gøran Johannessen 3 Christian O'Sullivan 3 Harald Reinkind 4 Gabriel Setterblom 4 Simen Lyse 5 Kevin Gulliksen – Alexander Blonz 4 Jonas Wille (trener) 2 Vurdert av Jostein Overvik

Med under 14 minutter igjen ble strekspiller og kampens toppscorer på daværende tidspunkt, Aleks Vlah, utvist for å angivelig ha stoppet et norsk innspill med foten. Det gjorde trener Uros Zorman så sint at Slovenia pådro seg nok en benketilværelse i to minutter for protester.

– Han mister det helt, kommenterte TV 3s Daniel Høglund.

– Men han har helt rett. Ballen treffer Vlah i kneet, ikke foten, konkluderte ekspertkollega Kristian Kjelling.

Like etterpå utlignet Norge i overtallsperioden, men Slovenia-keeper Urban Lesjak stengte tidvis buret med en rekke vanvittige redninger.

– Vi gjør han keeperen veldig god. Jeg brenner selv to kjempesjanser. Det er bittert, sier Sebastian Barthold til VG.

1 / 3 RASTE: Slovenia-trener Uros Zorman var forbannet på dommerparet, de franske tvillingene Charlotte og Julie Bonaventura.





Tapet gjør at Norge starter hovedrunden i Hamburg med null poeng. Det gjør muligheten til å ta seg til semifinale vanskelig i kamp mot Portugal, Nederland, Sverige og Danmark. De to sistnevnte har begge med seg to poeng i likhet med slovenerene.

Norge må trolig vinne alle de fire kommende matchene for å gå videre som et av de to lagene som kvalifiserer seg til semifinale i Köln.

1 / 6 JUBLET: Landslagssjef Jonas Wille, Kevin Gulliksen, Henrik Jakobsen, Simen Lyse (på vei opp fra stolen) og Gabriel Setterblom feiret scoring mot Slovenia i Mercedes-Benz Arena i Tysklands hovedstad mandag kveld.











Mot Slovenia jobbet Jonas Willes menn hardt, men motstanderne kom for enkelt til nettkjenning.

Det skyldes ikke bare forsvaret, men også keeperne. Hverken Torbjørn Bergerud (29) eller Kristian Sæverås (27) fremsto optimalt. I store deler av kampen lå begge godt under 20 i redningsprosent.

– Det skal være en bedre sammenheng i forsvaret. Da får man forhåpentligvis også litt flere redninger fra keeperne, for det mangler, sier TV 3-ekspert Joachim Boldsen.