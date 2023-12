Mens Putin i 2018 var presidentkandidat fra partiet Forente Russland, er det denne gang en stor gruppe av russiske kjendiser som formelt skal nominere Putin.

I tillegg til politikere og næringslivstopper, krigsbloggere og influenser, er det en rekke kulturpersonligheter og profiler fra idretten.

– Jeg har alltid støttet Vladimir Putin, sier Aleksandr Legkov, tidligere OL-vinner på femmila.

– Han har gjort mye for idretten. Jeg tror at han er den beste presidenten, og jeg er ikke i tvil om at han vil vinne. Det er en stor ære for meg å være på «Team Putin», sier Legkov til Match TV.

Den amerikansk-russiske MMA-profilen Jeff Monson sier til Match TV:

– Jeg velger Putin fordi han alltid setter landets og folkets interesser først.

VG-INTERVJU: Jelena Välbe stilte med Putin-t-skjorte i et VG-intervju i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vladimir Putin har vært Russlands sterke mann siden 31. desember 1999. I mars 2024 blir han etter alt å dømme gjenvalgt til seks nye år som president.

Her er noen av sportskjendisene på «Team Putin» som VG har funnet i ulike russiske medier:

Jelena Välbe - tidligere langrennsdronning og nå president i det russiske skiforbundet.

Sergej Karjakin - tidligere VM-utfordrer til Magnus Carlsen i sjakk.

Aleksandr Legkov - tidligere langrennsstjerne med OL-gull og Tour de Ski-triumf.

Aleksandr Karelin - tidligere OL-mester i bryting, nå politiker.

Jevgenij Plusjtsjenko - tidligere OL- og VM-vinner i kunstløp, nå trener.

Nikolaj Valujev - tidligere tungvektsbokser, nå politiker.

Vladislav Tretjak - hockeylegende som målvakt, nå president i det russiske ishockeyforbundet.

Jeff Monson - amerikansk-russisk MMA-stjerne - nå russisk statsborger.

Tatjana Navka - OL-vinner i kunstløp og gift med Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Aleksandr Povetkin - tidligere verdensmester i tungvektsboksing.

Nikita Nagornyj - OL-mester i turn.

Olga Brusnikina - tre ganger OL-mester i synkronsvømming.

Denis Lebedev - tidligere verdensmester i boksing.

SKIPROFIL: Veronika Stepanova kom til mottakelse hos president Vladimir Putin etter OL 2022. Foto: Vladimir Astapkovich / AP / NTB

Den nåværende langrennsstjernen Veronika Stepanova står ikke på listene - men på Telegram skriver hun at hun er stolt av at Välbe og Legkov er representert fra skisporten:

– De er en sjelden rase av vinnere. Og nå støtter de åpent presidenten i landet. Fordi han er også er en vinner, og han leder landet på rett kurs. Vi kommer til å vinne, skriver Stepanova.