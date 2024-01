Det opplyser landslagslege Thomas Torgalsen på et møte med pressen her i EM-byen Berlin søndag ettermiddag. Søndag ble Rød undersøkt på et sykehus i Berlin.

– I dag har vi vært til MR-undersøkelser i dag. Dessverre kan jeg bekrefte at han har brudd i mellomfoten. Det betyr at han ikke kan fullføre resten av mesterskapet. Han skal til nærmere undersøkelser hos ortoped i Norge, sier landslagslegen.

– Hvordan tok Magnus beskjeden?

– Det sier vel seg selv. Han tok beskjeden veldig tungt, sier Torgalsen.

– Vi mister som lag en god spiller. Vi føler veldig med Magnus. Det vi gjør er at vi har kalt inn Kent Robin Tønnesen: at han kan komme hit og være tilgjengelig for spill fra hovedrunden. Hva slags rolle han får vet vi ikke ennå, sier landslagssjef Jonas Wille.

Rehabiliteringsperioden på skaden til Abelvik Rød er på omtrent 12 uker, opplyser landslagslegen.

– Det er brutalt, sier Sander Sagosen til VG om skadebeskjeden.

Lørdag skrev VG at EM var i fare for Abelvik Rød etter at han fikk smerter i foten etter å ha tatt sats under førsteomgangen mot Færøyene.

Smertene ble større i løpet av pausen og stjernespilleren kunne ikke bidra til å forhindre et norsk poengtap i matchens siste sekunder.

Nå må Norge spille mandagens skjebnekamp mot Slovenia uten den 202 centimeter høye kjempen.

Også i 2020 ble EM spolert av en skade for Abelvik Rød – med brudd i foten.

Dette er forutsetningene Vis mer ↓ Dette er forutsetningene før kampen mot Slovenia mandag: Norsk seier gir puljetriumf og to poeng med videre til hovedrunden. Uavgjort gjør at Norge blir nummer to bak Slovenia og tar med seg ett poeng til neste fase i EM. Taper Norge og holder Færøyene (møter Polen i siste kamp) bak seg på tabellen, går Norge videre og starter hovedrunden uten poeng. Taper Norge samtidig som Færøyene vinner klart mot Polen, er Norge ute av EM på målforskjell. (NTB)

Hvis Norge tar de nødvendige poengene for å gå videre til mellomrunden, venter verdensmester Danmark, regjerende europamester Sverige, Portugal og Nederland.

