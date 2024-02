– Jeg har hatt et utfordrende mesterskap både fysisk og mentalt. Er fullstendig klar over at det bare er skiskyting og idrett, og at det ikke betyr noe i det store og det hele, sier verdenscuplederen til VG.

Både Tandrevold og Juni Arnekleiv var i medaljekampen i søndagens VM-fellesstart, men kun frem til det skulle skytes stående. Da knøt det seg for begge.

– I boblen i VM blir skiskyting en så stor del av identiteten din. I perioder har det gått på bekostning av mitt selvbilde. Det var et riktig steg i riktig retning i dag, og jeg gleder meg til hjemmebane om noen uker, fortsetter Tandrevold, som var Norges fremste medaljehåp i VM.

Etter torsdagens parstafett brøt hun sammen da hun så moren i pressesonen. Dagen etter sto hun over pressetreff, og lørdag snakket hun kun med TV 2 etter stafetten.

Det var også diskutert om hun i det hele tatt skulle gå den avsluttende fellesstarten etter flere tunge opplevelser. Hun sa selv til TV 2 at hun ikke var på rett sted mentalt.

– Jeg følte at hvis jeg ikke går, så har jeg gitt opp. Jeg er en person det går opp og ned med, men jeg er ikke en person som gir opp, sier Tandrevold til NRK.

Tandrevolds ståendeskyting i VM Vis mer ↓ Miksstafett: Én bom

Sprint: Tre bom

Jaktstart: Tre bom, tre bom

Normal: Tre bom, fullt hus

Parstafett: Fullt hus, fire bom (én strafferunde)

Stafett: Seks bom (tre strafferunder)

Fellesstart: Tre bom, fullt hus

Fasiten ble 27, 25, 34 og til slutt 10. plass for Fossum-løperen. Nå innrømmer hun at dagene i Tsjekkia har vært tøffe.

– Jeg har både folk hjemme og her som jeg har veldig god dialog med. Jeg er ganske lett å lese, jeg er som en åpen bok. Det gjør at det er ganske lett å snakke med meg, tror jeg, sier Tandrevold.

Ingen kunne gjøre noe med den franske gullvinneren Justine Braisaz-Bouchet på fellesstarten som plaffet ned 20 av 20 blinker. Kvinnene avslutter dermed VM med seks franske gull av syv mulige.

I VM har ståendeskytingen til Tandrevold en treffprosent på kun 51,85. Det holder ikke til individuelle medaljer.

Hun kan likevel føre ned på CV-en at det ble sølv på miksstafett og bronse på parstafett.

Men viktigst for henne: Tandrevold synes det selv var artig å gå skirenn i dag tross tre bom på stående.

– Det var et av de første rennene i VM hvor jeg har klart å nyte skiskyting litt, som ofte pleier å være en god oppskrift for meg. Det er lov å være nervøs før skirenn, men å grue seg sånn som jeg har gjort tidligere i mesterskapet er ikke noe suksessoppskrift for meg, forteller hun.

– Jeg klarte å senke skuldrene, da var det en helt annen følelse i løypen og. Det er 30 sekunder av løpet som er dårlig i dag – og du ser hvor sårbart skiskyting er.

Juni Arnekleiv var også med i kampen om medaljer, men bommet to ganger på stående.

– Det er under pari. Men nå ser vi frem mot Kollen. Gleder meg til å komme hjem og først og fremst gå på ordentlig vinterføre, sier Arnekleiv til VG.

Arnekleiv endte på en 13.-plass.

– Det var veldig gøy. Jeg elsker fellesstart, både jeg og Ingrid var med å kjempe etter liggende, sier hun.

Karoline Knotten ble nummer 19. Dermed ble det for første gang siden 2017 ingen individuelle medaljer for de norske skiskytterkvinnene.

Men tre konkurransehelger gjenstår av verdenscupen, som starter opp igjen i Holmenkollen første helg i mars. Tandrevold går inn i sesongavslutningen som leder av verdenscupen totalt.