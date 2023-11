– Vi vet at han kan gjøre underverker. Vi vet han kan det, spesielt når han er alene. Johannes fungerer best når han får all oppmerksomheten. Han liker å være midtpunktet på standplass, sier Tarjei Bø om broren til NRK.

– Dette var et steg i riktig retning, sier Johannes Thingnes Bø selv til NRK.

– Det var kontrollert, sier han om sin egen stående serie - som avgjorde hele stafetten.

Norge vant alle fem verdenscupstafettene sist vinter - men ble slått av Frankrike i VM. Frankrike kom på 2. plass torsdag - og med Tyskland på 3. plass.

– Det var nøye planlagt, sier Vetle Sjåstad Christiansen om feiringen etter siste skyting.

– Det var så godt planlagt at det siste skuddet gikk åt skogen!

– Jeg liker å gå ut solo, sier 31-åringen og innrømmer at det ikke er så mye å feire med favorittlaget Liverpool for tiden.

Johannes Thingnes Bø i aksjon på stafetten torsdag. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Sturla Holm Lægreid gikk ikke torsdag og var erstattet av Endre Strømsheim (26), som imponerte med 6. plass på normaldistansen i helgen.

Strømsheim trengte bare ett ekstraskudd på liggende og var med i teten - men bommet to ganger på stående. Han fikk ikke noe gratis med skiene, og Tarjei Bø (35) var 16 sekunder bak teten da han gikk ut som nummer syv på andre etappe.

Endre Strømsheim gikk en grei første etappe for Norge - men hadde ikke de beste skiene. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Ikke godkjent. Det var mange lag foran meg. Men Tarjei rydder opp, sier Strømsheim til NRK.

– Jeg hadde ekstremt trøbbel i løypa, fortsetter han, uten å fastslå om det skyldes ski eller kropp.

Storebror Bø trengte ett ekstraskudd på liggende, hang godt med og skjøt godt på stående. Han sendte ut Johannes Thingnes Bø (30) med Tyskland hakk i hæl. Bø og Benedikt Doll lå lenge likt - men etter liggende skyting Johannes Thingnes Bø fart og parkerte tyskeren.

– Jeg liker det jeg ser, sier Synnøve Solemdal som ekspert på NRK-sendingen.

En fantastisk stående serie av Bø den yngre var nok til å avgjøre stafetten. Vetle Sjåstad Christiansen (31) kunne gå ut i føringen - med 38 sekunders forsprang til Tyskland.

Vetle Sjåstad Christiansen hadde full kontroll som ankermann. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Han hadde fullt hus på liggende og økte forspranget til konkurrentene. Han slapp med ett ekstraskudd på stående, og dermed var der avgjort.

– En bunnsolid ankermann, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Han trykker ikke ned gasspedalen, konstaterer Bjørn om Sjåstad Christiansen.

Sverige hadde en katastrofestafett på hjemmebane - etter at kvinnene hadde rotet bort ledelsen og tapte for Norge onsdag.

Tyskland vant dobbelt på 20 km sist søndag - men begge disse var syke og kunne ikke gå stafetten: Roman Rees og Justus Strelow.

– Johannes følte at han kunne gjøre en bedre jobb på tredje etappe, og Vetle følte at han kunne gjøre en bra jobb på slutten, forklarte landslagstrener Egil Kristiansen til NRK om valget av rekkefølge på de to siste etappene.