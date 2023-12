Braathen sjokkerte med å fortelle at han legger opp som skiløper i slutten av oktober. Det skjedde etter bråk med Skiforbundet.

Nå forteller Braathen i en pressemelding hva han skal drive med i tiden fremover.

Han beholder de store sponsorene - der han får ambassadørroller hos flere.

Han skal være med å utvikle produkter for flere sponsorer.

For skimerket Atomic skal han teste ski.

Braathen skal også jobbe med design.

Braathen lanserer i løpet av kort tid sin egen nettbutikk.

– Jeg føler meg så privilegert for at jeg med disse mulighetene fortsatt får kjøre litt fort på ski i vinter. Det blir gøy imellom perioder med arbeid som gir meg en sjanse til å få et utløp på ideene mine, sier han i pressemeldingen.

Lucas Braathen blir altså fortsatt å finne i et kommersielle miljøet rundt alpinsporten - og skal altså teste ski.

– Dette gleder jeg meg veldig til. Det å kunne fortsette jobbingen for Atomic etter at jeg stoppet min egen alpin-karriere er fantastisk. Det blir spennende å jobbe både på det kreative, samt den tekniske utviklingen med Atomic, sier Braathen.

– Vi synes det er svært spennende å få være med på det neste kapitlet innen ski og kreativitet med Lucas, sier James Fairbank, VP Marketing hos Atomic i pressemeldingen.

Også brilleleverandøren Oakley og energidrikken Red Bull fortsetter samarbeidet med Braathen.

Han har altså valgt å legge opp i en alder av bare 23 år. På en pressekonferanse i Sölden sa alpinprofilen at han har mistet gleden ved å stå på ski.

– For at jeg skal fortsette på ski i dette systemet, så må jeg ikke bare legge drømmene mine på på hyllen. Jeg må også legge gleden min på hyllen. Det er ikke jeg villig til.

– Jeg legger ikke opp i protest. Jeg legger ikke for at jeg er hevngjerrig. Jeg lever etter mottoet som sier at jeg skal gjøre det som gjør meg mest glad til enhver tid, sa Lucas Braathen.