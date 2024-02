– Det har vært et vanskelig VM for meg, sier Tandrevold på pressekonferansen etter parstafetten.

Den endte med bronsemedalje sammen med Johannes Thingnes Bø (30), men spørsmålene i pressesonen handlet mest om hva som skjedde på siste skyting.

Da ble det fire bom og strafferunde på Tandrevold, som gjorde at Norge gikk fra å kjempe om gullet til bronse.

Etter å ha gått gjennom hele pressesonen og svart tålmodig på spørsmål, fikk hun øye på mamma Bente Landmark.

Moren fikk komme inn på området, Tandrevold klatret over og ga moren en god og lang klem. 27-åringen var tydelig preget.

Videre gikk 27-åringen tilbake gjennom pressesonen og tørket tårer. Hun passerte også TV 2s studio, som fikk med seg det hele.

– Nå tror jeg det er nok for Ingrid, stakkar. Hun har tråkket gjennom en pressesone og måtte forsvaret seg i fire løp nå, som ikke er gøy, sa TV 2s ekspert – og Tandrevolds forlover – Tiril Eckhoff på direkten.

Pliktløpet var ennå ikke over. Hun var i intervjuet med VG etter rennet tydelig på at hun ønsket å fokusere på det som tross alt var positivt med løpet – at de var i gullposisjon helt til siste skyting.

På vei inn på pressekonferansen var hun likevel fortsatt tydelig preget. Dagbladet skriver at hun brast i gråt før pressekonferansen begynte.

– Det er veldig vanskelig for meg å stå en halvtime i pressesonen etter løpet og svare på spørsmål om skyting, sa Tandrevold da hun hadde summet seg.

Thingnes Bø trøstet sin lagvenninne på podiet, og gjorde det han kunne for å bygge henne opp. Rett etter målgang gikk han bort til 27-åringen med en beskjed.

– Jeg sa at det var bra jobbet, og at jeg er stolt av henne. Hun har stått i litt den siste tiden, forklarer Thingnes Bø til VG.

– Er vi blitt for bortskjemte?

– Kanskje for norsk seere som kanskje ikke helt hva parstatfetten handler om. Den skiller seg veldig fra andre distanser. Jeg mener dette baserer seg mer på flaks enn dyktighet, svarer Johannes Thingnes Bø.

For det har vært et tungt VM for Tandrevold. Hun kom til mesterskapet med den gule ledertrøyen som symboliserer at hun er best i verdenscupen sammenlagt, og forventningene økte deretter.

Det har resultert i sølv og bronse på blandede stafetter, men store nedturer i de individuelle konkurransene. Der har hun blitt nummer 25, 34 og 27 på henholdsvis sprint, jaktstart og normaldistanse.

Etter normaldistansen sa hun at hun følte på et ansvar for at hele laget ikke hadde prestert. Det gjorde at hun fikk dårlig samvittighet:

Likevel har hun gått med hodet hevet høyt gjennom samtlige intervjusettinger, før det nå altså – for å bruke Eckhoffs ord – ble nok.

Dette kan minne om situasjonen under fjorårets VM i skiskyting.

Da hadde hun også et vanskelig mesterskap, og forklarte i ettertid hvor vanskelig hun syntes det var å få gjentatte spørsmål om ståendeskytingen sin.

Det mesterskapet endte med at hun slo tilbake med VM-sølv på den avsluttende fellesstarten.