Kristiansand-klubben ble kåret til Årets lag på Idrettsgallaen sist helg, men har ikke holdt samme klasse internasjonalt etter at trener Ole Gustav Gjekstad forlot klubben.

Direkte plass i kvartfinalen kan Vipers se langt etter, etter å ha vunnet bare en av sine seks siste kamper før det slovenske laget kom til Aquarama i Kristiansand.

Et nytt tap kunne kostet Vipers dyrt. Men 43 år gamle Lunde tok frem en redningsprosent på glitrende 44: 16 redninger på 36 skudd innenfor stengene.

– Jeg er fornøyd. Det viktigste er at vi vinner, men jeg er glad for at jeg hjelper laget, sier Lunde til Handballkanalen.

Vipers scoringer Vis mer ↓ Jamina Roberts 7, Anna Vjakhireva 7, Lois Abbingh 4, Jana Knedlikova 4, Sunniva Næs Andersen 3, Paula Arcos 2, Mina Hesselberg 1, Lysa Tchaptchet 1.

Dermed to særdeles viktige poeng. Vipers er dessuten foran Krim på innbyrdes oppgjør. Noe som kan bli svært viktig når plassene i playoff for kvartfinale skal deles ut.

– Vi jobber for det, sier Lunde og legger til:

– Det var en tøff og morsom kamp med høy temperatur.

Vipers startet med redninger fra Lunde og stor fart. De ledet 7–1 etter bare syv minutter. Krim spiste raskt opp forsvaret, men ved pause ledet Vipers 14–12.

Mest på grunn av seks redninger fra Katrine Lunde og fem mål signert Anna Vjakhireva. Keeperen var ved flere ganger irritert på de rumenske dommerne.

SENTRAL: Anna Vjakhireva dominerte i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Lunde tok ut irritasjonen i nye redninger etter pause, men Krim hang på. Mye på grunn av Vjakhirevas gamle lagvenninne fra det russiske landslaget, Daria Dmitrieva.

Men svenske Jamina Roberts og Paula Arcos holdt Vipers foran med godt angrepsspill. Bakover reddet Lunde en viktig straffe. På slutten meldte også nederlandske Lois Abbingh seg på med fire scoringer.

Til slutt hadde Vipers full kontroll. Vipers leverte sin beste kamp på lenge.

SYV MÅL: Jamina Roberts var viktig for Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi har slitt denne sesongen, det er et faktum, og vi kan ikke si det annerledes, sa Jamina Roberts, til EHF før kampen.

Hjemme i Norge har Vipers vunnet alt – 13 seriekamper og tre NM-kamper – denne sesongen. Det er i Europa det har vært trøbbel.

– Min følelse er at vi fortsatt er et bra lag, vi står sterkt sammen, og det er opp til oss selv å snu sesongen, mener syvmålsscorer Jamina Roberts.

Kommende søndag venter sterke Esbjerg for Vipers.

I Ungarn herjet Nora Mørk og Henny Reistad mot sterke Ferencvaros lørdag. Esbjerg vant 33–28. Mørk scoret 11 og Reistad 10 mål. Også Kristine Breistøl satte inn fem mål for Esbjerg, som topper gruppen til Vipers.

I Danmark gikk eks-trener Ole Gustav Gjekstad på et bittert 30–31-tap for Györ. Det hjalp ikke at Maren Aardahl satte inn åtte mål for Odense. Stine Oftedal (3 mål), Kari Brattset Dale (3), Veronica Kristiansen (2) og Emilie Hovden (2) scoret for Györ.