Det var 15. og 16. touchdownpasning mellom de to i sluttspillkamper, og dermed både tangerte og slo de rekorden til legendene Tom Brady og Rob Gronkowski (New England Patriots og Tampa Bay Buccaneers).

I VIP-rommet feiret Kelces kjæreste Taylor Swift, selv om Kelces bror Jason, som også er NFL-stjerne, stjal rampelyset jublende i bar overkropp klemt opp mot vinduet.

Kampen ble en ny klassiker mellom Mahomes og Bills-quarterback Josh Allen, to år etter at de sto for 25 poeng, tre skifter av ledelse og en utligning bare i de to siste minuttene før Chiefs avgjorde på overtid. Lenge lot ingen av dem seg stoppe søndag. Åtte av de ni første angrepene i kampen resulterte i poeng, og i en periode skiftet ledelsen fem ganger på seks ballbesittelser.

Allen løp selv inn Bills' to første touchdown og leverte senere en fenomenal TD-pasning til Khalil Shakir i hjørnet av målsonen mens han var hardt presset. Hjemmelaget lagde store problemer for Chiefs-forsvaret med sitt løpsspill, men Mahomes og hans angrep svarte hver gang.

Foto: Mark J. Rebilas / Reuters / NTB

Utenfor

Først da Isaiah Pacheco løp inn et touchdown 36 sekunder ut i siste periode, og Chiefs ledet 27-24, sto forsvarene opp. Plutselig ble lagene stoppet gang på gang, og de seks siste besittelsene endte uten poeng. Dramatikken forsvant ikke. Det var flere bisarre situasjoner og noen dommeravgjørelser som vil bli diskutert.

Bills hadde sjansen til å utligne 1.43 minutt før slutt, men kickeren Tyler Bass sendte ballen utenfor fra 44 yard i vinden.

– Det var fantastisk stemning her. Det ble snakket hele uka om hvordan det ville bli å spille borte i sluttspillet, og vi ville vise at vi kan spille og vinne hvor som helst, sa Mahomes, som for første gang spilte en bortekamp i NFL-sluttspillet.

Han står med 13 seirer på 16 sluttspillkamper, inkludert Superbowl som spilles på nøytral bane.

For Bills ble det stopp i kvartfinalen for tredje år på rad, og for tredje gang på fire år ble laget slått ut av Chiefs. I 4. periode kunne det tatt helt av på tribunen da Damar Hamlin, som i fjor ble rammet av hjertestans på banen, fikk hovedrollen i et trickspill, men Chiefs-forsvaret var med på notene og taklet ham nesten umiddelbart.

Foto: Mark J. Rebilas / Reuters / NTB

Ingen svakheter

Chiefs ga ikke ballen tilbake etter det misbrukte trepoengsparket, og det er tittelforsvareren som får møte toppseedede Baltimore Ravens i semifinalen om en uke.

– Ravens har ingen svakheter. Vi må levere på vårt aller beste i alle spillets faser, for de kan alt. Det er alltid en stor utfordring å møte dem, og stemningen kommer til å være enorm, så vi gleder oss til en stor utfordring, sa Mahomes.

Han er to ganger kåret til sesongens mest verdifulle spiller (MVP) og har vunnet Superbowl like mange ganger. I år blir Ravens-quarterback Lamar Jackson etter all sannsynlighet MVP for annen gang, og han er ute etter sin første superbowltittel.

I den andre semifinalen møtes San Francisco 49ers og Detroit Lions, og finalen spilles i Las Vegas to uker senere.