Samtidig tapte Alireza Firouzja, rangert som nummer seks i verden, for kvinneverdensmesteren Ju Wenjun.

Sjakkeksperter mener det er en historisk dag:

– Med seirer for både Ju Wenjun og Eline Roebers er dette kanskje den beste dagen for kvinnelig sjakk siden Judit Polgar slo Garri Kasparov i 2002, skriver den kjente sjakkjournalisten Peter Doggers på X.

Mens Hans Niemann har en rating på 2692, har Roebers bare 2381 - og er rangert som 2184 i verden og nummer 64 i Nederland. Niemann er til sammenligning rangert som nummer 44 i verden.

STOR KVINNEDAG! Kvinneverdensmester Ju Wenjun er ikke rangert blant de 100 beste i verden - men slo likevel Alireza Firouzja, som er nummer seks i verden. Foto: Jurriaan Hoefsmit – Tata Steel Chess Tournament

Ingen kvinner er rangert blant de 100 beste i verden.

Eline Roebers hadde aldri møtt en så høyt rangert spiller som da hun torsdag møtte Niemann i den nest beste klassen i Wijk aan Zee-turneringen. Ju Wenjun og Alireza Firouzja spiller i den gjeveste klassen.

– Jeg er veldig glad - etter fire forferdelige partier kom det endelig en seier, sier Eline Roebers i et intervju med arrangøren.

– Min største skalp noen gang, men jeg var heldig som vant, sier hun om å slå Niemann.

Det har i lang tid rullet en debatt om Hans Niemann. I oktober 2022 leverte Niemann et søksmål mot blant andre Magnus Carlsen. Det skjedde etter at Carlsen hadde antydet juks gjennom en kryptisk melding i sosiale medier.

Carlsen gjorde det senere klart at han ikke ville spille mot Niemann. I juni ble det kjent at Niemanns milliardsøksmål mot Carlsen ble avvist av amerikansk rett.

I slutten av august kom nyheten om at nordmannen igjen er åpen for å spille mot Hans Niemann etter jukse-bråket mellom de to. De la ned stridsøksen i en felles uttalelse på chess.com. Carlsen og Niemann ble aldri trukket mot hverandre i VM i hurtig- og lynsjakk nylig.

Tata Steel Chess i den nederlandske badebyen Wijk aan Zee er en av de mest prestisjefylte sjakkturneringene i verden. Magnus Carlsen deltar ikke i år. Hjemmehåpet Anish Giri leder med fire poeng av fem mulige i den beste klassen.