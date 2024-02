Han må ha «L» på bakruten når han kjører på vanlig vei. Det har han under gjennomkjøringene dagen før NM-rallyene.

I selve rallyet på lørdagene får han bare lov til å kjøre fort - altså fartsetappene. Mens kartleser Jørn Listerud (29) må sette seg bak rattet når de skal kjøre på vanlig vei mellom etappene. Slik er reglene.

– For første gang kjører jeg hjemme i Norge, for nå er jeg blitt 16 år.

– Forklar!

– Jeg har til nå kjørt i Latvia, der de har spesielle regler for å gi dispensasjon. Jeg kjørte mitt første rally der rett etter at jeg fylte 15. Latvia er blitt et eldorado for rallytalenter som vil starte tidlig. I Norge må du være 16 år for å kjøre såkalt «ungdomsrally». Men jeg har dispensasjon til å kjøre en litt vassere bil.

NM-RALLY: Karl Peder Nordstrand i aksjon i Rally Hadeland sist helg. Foto: Simen N. Hagen/parcferme.no

Karl Peder Nordstrand kommer egentlig fra Hamar, men går nå på NTG på Bekkestua i Bærum.

– Jeg begynte å kjøre crosskart da jeg var seks år, så det har blitt noen år. Jeg er oppfostret med motorsport. Pappa var kartleser i rally.

I crosskart vant Karl Peder Nordstrand det meste han stilte opp i.

Men nå handler det om å følge i hjulsporene til brødrene Solberg, Andreas Mikkelsen, Mads Østberg og andre norske rallyførere.

I vinterens NM skal Nordstrand kjøre en Ford Fiesta Rally4 med litt 200 hestekrefter. I Latvia har han kjørt en sterkere bil - som han har kjørt i opp mot 190 km/t.

TALENT: Karl Peder Nordstrand har satt seg som mål å bli Norges nye rallyprofil. Foto: TERJE TYTLANDSVIK

– Dette blir en ny opplevelse. Riktig nok kjørte jeg to vinterrally i Latvia i fjor, men dette blir noe helt annet med norsk vinter.

– Hva sier de som sitter på med deg på vanlig vei?

– De sier at de blir litt bilsyke når jeg kjører. Jeg synes ikke jeg kjører så stakkato, men jeg er kanskje litt mer aggressiv enn de fleste. Men jeg følger trafikkreglene!

I helgen ble han nummer to i NM-rallyet på Hadeland - bak syv ganger norgesmester Steve Røkland.

– Jeg kjenner Karl Peder fra han var tre-fire år gammel. Faren hans, Dag, var min kartleser noen ganger for mange år siden. Så jeg har visst om talentet hans siden begynte å kjøre crosskart, forteller Røkland til VG.

– Man ser at han kan bli veldig rask, så lenge han får midlene og det som skal til, så er jeg sikker på at han kan nå langt. Jeg tror ikke vi har sett noen 16-åring i Norge, eller for den saks skyld i Europa, som har kjørt så fort noen gang.

– Også bedre enn verdensmester Kalle Rovanperä på den alderen?

– Ja, det tror jeg!

Røkland har ikke lyst til å bli slått av en 16-åring - og unggutten har en klar melding om det:

– Det hadde vært pinlig. Hadde jeg vært «in my prime» burde jeg klart å ta en 16-åring asså.

Nordstrand har vært en del av EVEN-systemet siden han var 12 år. Rallycrossverdensmesteren Johan Kristoffersson og rallyprofilene Esapekka Lappi og Ole Christian Veiby er også i EVEN.