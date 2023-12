Lillebror – og også tidligere Formel 1-fører – Ralf Schumacher har i den anledning gitt et intervju til tyske Bild.

Michael Schumacher sto på ski i de franske alpene den 29. desember 2013 – sammen med sønnen Mick – da han slo hodet i en stein og ble alvorlig skadet.

– Jeg savner min Michael fra den gang, sier Ralf Schumacher til Bild.

– Livet er noen ganger urettferdig. Michael hadde ofte vært heldig i livet sitt, men så skjedde denne tragiske ulykken. Takk Gud, takket være moderne medisin kunne man gjøre mye, men ingenting er som det pleide å være, sier lillebror Schumacher.

Han gir ingen detaljer om tilstanden til Formel 1-legenden.

BRØDRENE: Michael Schumacher i Ferrari og Ralf Schumacher i Williams-BMW. Bildet er fra 2004. Foto: TEH ENG KOON / AP / NTB

Schumacher kjørte med hjelm, men den ble ødelagt av fallet mot steinen. Siden den dagen for ti år siden har han ikke vist seg offentlig.

Kona Corinna har bestemt at all informasjon om Michael Schumachers helse skal forbli blant de aller nærmeste. Familie og venner. VG har snakket med gode venner av familien som bekrefter dette.

Etter fallet kjempet han i dagevis for livet på sykehuset i OL-byen Grenoble. Han lå lenge i kunstig koma. Siden har Schumacher oppholdt seg på familiens gård i Sveits, avsondret fra omgivelsene.

Svært få mennesker har fortalt om sine besøk hos Michael Schumacher. En av dem er den tidligere Ferrari-sjefen Jean Todt.

– Jeg var hos Michael sist uke. Han kjemper, sa Todt til Daily Mail i juni 2020.

– Jeg håper verden vil kunne se ham igjen. Det er hva han og hans familie jobber mot.

Schumacher-familien bor på en hestegård i sveitsiske Gland, en landsby mellom Genève og Lausanne. Ifølge tidligere rapporter er det et stort helseteam som jobber døgnkontinuerlig med Michael Schumacher.

Bild skriver fredag at det er opp mot 15 medisinere, leger, sykepleiere, massører og assistenter, som er med på teamet som jobber for Schumacher.

Familien har nærmest ubegrenset med penger etter hans Formel 1-karriere.

– Corinna styrer en halv milliard euro, skriver Bild fredag.

Schumacher er en av tidenes best betalte sportsstjerner. En halv milliard euro tilsvarer 5,5 milliarder norske kroner.

Den statlige TV-kanalen ARD har laget en dokumentarserie som skal gi Schumachers tidligere liv fram til ulykken.

Det heter blant annet at Sebastian Vettel, selv fire ganger verdensmester i Formel 1, sendte sms til Michael Schumacher da han hørte om skiulykken.

– «Jeg har hørt at du har falt, jeg håper at det ikke er noe alvorlig, god bedring». Senere skjønte vi raskt at det var veldig alvorlig, sier Vettel i serien, ifølge Bild.

Sønnen Mick Schumacher har flere ganger beskrevet Vettel som en helt spesiell venn og brukt ordet «faderlig».

Det var i dette området i franske Meribel ulykken skjedde. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP / NTB

Daværende president i Ferrari, Luca di Montezemolo, minnes den dagen i 2013 til La Gazzetta dello Sport:

– Jeg var på kontoret på Maranello. Der og da ante vi ikke hva som hadde skjedd. Vi tenkte at han kunne ha brukket beina.

– Men etter få minutter begynte vi å bekymre oss. Jo mindre jeg snakker om dette, jo bedre, for det var en forferdelig dag.

Ulykken skjedde i franske Méribel. Tidligere på 2000-tallet hadde Schumacher og familien gjerne tilbrakt romjulen i Trysil.

– Alle som er interessert i Michael Schumacher som person, vil ikke vite i detalj hvordan situasjonen hans er, skriver Anno Hecker i en kommentar i Frankfurter Allgemeine Zeitung fredag.

Han går til angrep på tyske medier. Det tyske magasinet Die Aktuelle hadde i april 2023 en smilende Michael Schumacher på forsiden og overskriften «Det første intervjuet!». Problemet var bare at det var et tenkt intervju gjort med kunstig intelligens-teknologi, AI. Redaktøren fikk sparken.

Michael Schumacher vant først to VM-titler for Benetton i årene 1994 og 1995.

Han gikk til Ferrari, som den gang var langt nede, men som under Schumacher bygde seg opp til Formel 1s beste team. Schumacher vant fem VM-titler for Ferrari fra 2000 til 2004.

Han la opp i 2006 etter VM-sølv med Ferrari, men gjorde comeback for tyske Mercedes i 2010. Han kjørte sitt siste løp i Brasil Grand Prix i november 2012.

Lewis Hamilton har senere kopiert Schumachers prestasjon med syv VM-titler, den siste i 2020.