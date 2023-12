– Jeg har ikke så veldig lyst å synes synd på meg selv. Men det er klart at jeg kom inn i mesterskapet med enormt mye spilletid og belastning. Det har preget meg, sier Nora Mørk til Viaplay etter finaletapet mot Frankrike.

Norge ble noen nummer for små i finalen mot Frankrike. En skuffet gjeng måtte se de franske jentene løfte trofeet som verdens beste håndballdamer.

Etter kampen avslører Nora Mørk at hun var i tvil om hun kunne spille semifinalen mot Danmark.

– Jeg har hatt et par småting som har gjort ordentlig vondt. Jeg var usikker på om jeg kunne spille matchen på fredag. Jeg er villig til å ofre helsen for dette laget, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre til den dagen det er slutt. Det er på en måte en god ting, og en liten svakhet jeg har, sier Mørk.

– Det har ikke vært mitt mesterskapet. Hvis folk har lyst å ha en mening om det, så kan de prøve en dag i denne kroppen her, sier Mørk.

– Jeg vet at det stilles høye krav og jeg stiller høye krav til meg selv. Noen ganger så kjennes det ikke supert ut å være i den kroppen her, men jeg vil ikke bruke det som unnskyldning. Jeg har gått så all in som jeg har kunne. Det er ikke så mye mer enn jeg kan si, utdyper Mørk til VG.

Hun sier det er plager i beina som har vært problemet.

– Jeg pusher meg alltid litt for hardt. Det er livet mitt godt oppsummert. Jeg er ganske dårlig til å ta hensyn til ting som må opereres, sier Mørk.

– Har det vært en skade der?

– Ja, litt, sier en kryptisk Mørk og kaller det belastningsrelatert.

Overfor VG avslører kantspiller Stine Skogrand sykdom i den norske landslagstroppen.

– Det går ikke så bra nå. Jeg føler vi kaster bort ballen og brenner skudd. Det er små marginer, men Frankrike var bedre, sier Stine Skogrand til VG.

– Det har vært litt forkjølelsessymptomer i troppen. Jeg føler jeg har vært forkjølet i to uker, men det er sånn det er i desember, sier Skogrand.

VMs store spiller, Henny Reistad, forteller om det samme. Hun kunne høres hes ut da hun ble intervjuet av Viaplay før finalen. Etterpå fikk hun spørsmål:

– Det var ikke optimal forbedrelse. Jeg synses jeg kommer meg gjennom på en kampen på en fin måte. Fysisk, men ikke prestasjonsmessig, sier hun til kanalen.

– Det har ikke vært veldig gøy. Det er selvfølgelig kjedelig. Det har ikke vært den samme oppladningen som jeg normalt ville hatt. Når vi kom til kampen så gikk det greit, sier Reistad til VG.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier Reistad har hatt feber og vært «halvsyk» siden semifinalen mot Danmark.

Stine Bredal Oftedal tar ned influensasymptomenes betydning.

– Jeg har hørt det har vært det i flere leire. Jeg tror alle lag stilte likt til start. Jeg har vært helt fin i formen, bare sliten etter et langt mesterskap, sier Oftedal til VG.

Både Reistad og flere andre nøkkelspillere fikk lengre hvileperioder på benken under finalen.

– Det handler om at alle skal beholde energi, sier Skogrand om disponeringene.