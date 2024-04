Det var på forhånd stor spenning til hvorvidt Åberg, som er fra Eslöv i Skåne, skulle bli den niende spilleren i historien til å vinne en majorturnering som debutant.

Sist en skandinav vant én av de fire klassikerne, var da landsmannen Henrik Stenson vant The Open tilbake i 2016.

Til slutt endte det med at Åberg ble nummer to–fire slag bak amerikaneren Scottie Scheffler, som vant turneringen for andre gang.

JUBLER: Amerikanske Scottie Scheffler feirer seieren. Han vant også i 2022. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

– Å være her og kjenne nervene på de siste hullene. Det var en drøm som gikk oppfyllelse. Det var surrealistisk. Jeg er så stolt over meg selv og hele teamet mitt, sier han ifølge Aftonbladet.

– Jeg vil bare gjøre det igjen og igjen, legger han til.

For annenplassen får svensken 23,5 millioner svenske kroner, skriver Aftonbladet. Scheffler får 39,2 millioner kroner.

Scheffler endte på 277 slag, mens Aaberg endte på 281.

– Det er veldig imponerende. Man kan ikke beskrive med ord hvor bra dette her er, sier golf-ekspert og tidligere spiller Jesper Pernevik i SVTs sending.

TILBAKEBLIKK: Henrik Stenson vant The Open i 2016. Foto: Ben Curtis / AP / NTB

Åberg lå tre slag bak lederen Scottie Scheffler før søndagens runde. Der fikk svensken en god start og han var i tredelt ledelse etter syv hull.

Det varte imidlertid ikke lenge.

Samtidig som Scheffler radet opp en birdierekke, fikk Åberg en dobbel bogey etter å ha slått i vannet på hull 11. Dermed var han plutselig fire slag bak.

– Det bar ikke optimalt å slå den ned i vannet der. Jeg og teamet mitt har jobbet mye med å bare fortsette og spille. Ta ett slag om gangen, sier han til Aftonbladet.

Heldigvis lot ikke svensken seg affisere av dukkerten i vannet. Med birdie på hull 13 og 14 var forspranget redusert til to slag.

Til sist vant Scheffler med fire slag over den svenske debutanten.

Åberg har gjort kometkarriere siden han ble proff sommeren 2023.

På høsten tok han sin første seier på Europatouren da han vant Omega European Masters.

Det bidro sterkt til at han fikk en plass på Ryder Cup-laget til Europa. Der herjet han side om side med vår egen Viktor Hovland – og til slutt vant europeerne med komfortable sifre mot USA.

SUPERDUO: Viktor Hovland og Ludvig Åberg var en fryktinngytende duo under Ryder Cup i fjor. Trolig vil de være det i mange år fremover også. Foto: Christer Höglund/TT

Snaue to måneder etter bragden i Roma sanket Åberg inn sin første seier på PGA-touren da han vant Sanderson Farms Championship.

Det ledet til at han fikk en invitasjon til sin aller første major: Masters 2024.

Det gikk ikke like bra for Hovland i Masters. Bare se her:

Viktor Hovland misset cuten etter at han gjorde karrierens svakeste runde fredag kveld. Bare de femti beste spillerne fikk spille lørdag og søndag.

Allerede lørdag kom beskjeden om at nordmannen hadde trukket seg fra turneringen RBC Heritage som spilles neste uke. Hovland prioriterer trening.