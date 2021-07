B-mennesket Sagosen våknet: – Prinsessen på erten må få seg enda en overmadrass

Håndballgutta sto opp kl. 05.30 japansk tid for å spille kl. 09.00 i kampen som gikk på natten i Norge.

Og Sander Sagosen var slettes ikke «på» fra start i OL-debuten. Han hadde bommet på fire skudd – inkludert en straffe – og gjort fire feil, før den første av åtte scoringer 17 minutter ut i kampen.

– Jeg er veldig glad i å sove lenge, svarer Sander Sagosen på VGs spørsmål om han er B-menneske.

– Var det B-mennesket som slo inn?

– Jeg skal ikke legge skylden på noe. Det kan være nerver. Det var en ny situasjon å stå i. Vi har visst i tre måneder at vi skulle spille klokken ni om morgenen. Det burde vi vært forberedt på, sier Sagosen til VG.

– Prinsessen på erten må få seg enda en overmadrass til neste kamp, sier Harald Reinkind med et stort smil. Sagosen klubbkompis fra Kiel tok ansvar da storstjernen sviktet. Han satte inn fire glimrende scoringer da laget vaklet og Brasil en periode ledet med fire mål.

– Vi må alle være med og jeg er klar for å ta min del av kaken, sier Reinkind. Han mener det var mye «klabb og babb» i starten av Norges første OL-kamp på 49 år.

– Det var tidlig og spesielle omgivelser. Men vi skal også spille oss i varme i mesterskapet. Sander svinger men går ut med åtte «kasser». Det sier litt om hvor bra han er, sier Bjarte Myrhol til VG. Kapteinen kom seg selv etter en tøff smell før pause og scoret fire fine mål i 2. omgang.

– Det er en spesiell atmosfære og spesielt å spille kamp klokken ni om morgenen. Da er det godt vi tar to poeng og viser at vi er mer modne enn vi var for noen år siden. Da hadde det kanskje gått helt i svart, sier Sander Sagosen selv.

– Jeg vil være på det nivået minst mulig. En spiller blir definert på hvor god han klarer å være på dårlige dager. Jeg synes jeg klarte å heve meg. I stedet for 60 dårlige minutter hadde jeg 30 svake, sier Sagosen.

Spesielt i andre omgang viste han seg fra sin beste side, med fire mål i løpet av de første ti minuttene av omgangen.

– Sander har et vinnerhode, slår Christian Berge fast.

Norge hadde god kontroll gjennom de siste 20 minuttene og vant til slutt komfortabelt 27–24, i en kamp hvor Sagosen til slutt ble toppscorer med åtte mål.

– Vi ønsker jo å spille bedre. Men vi får ta med oss de to poengene og være glade for dem. Forsvar- og keeperspillet var bra. Torbjørn (Bergerud) står godt, mener landslagssjefen.

Christian Berge trekker frem Reinkind og keeper Torbjørn Bergerud.

– Men også Magnus Abelvik Rød og Magnus Fredriksen gjør det bra. Det er mye å bygge videre på. Vi møter omtrent det samme forsvarsspillet mot Spania, sier landslagssjefen.

Norge er i tillegg til Brasil og Spania i pulje med Frankrike, Tyskland og Argentina. Det sier seg selv at seier over de to søramerikanske nasjonene er viktig for å komme til kvartfinalen.

Norge møter Spania allerede mandag. Norge var sjanseløse da VM-kvartfinalen endte med 31–26-tap i januar.

– Vi holder på med planen for Spania-kampen. Jeg skal være i arenaen for å se Spania mot Tyskland senere lørdag, sier Berge som de neste to døgnene igjen kommer til å bli minnet på at Norge har 17 nederlag og bare en uavgjort på 18 kamper siden spanjolene sist ble slått i 1997.

Torbjørn Bergerud var med sine 13 redninger en nøkkel til at Norge kunne juble for sin første seier i OL siden nettopp Spania, Polen og Japan ble slått i 1972.

– Godt å være i gang, være ferdig med åpningskampen og den skulle spille tidlig på morgenen. Veldig deilig, sier Bergerud til VG.

– Men du hadde stått opp om morgenen?

– Det synes jeg egentlig alle gutta hadde gjort. Vi slet litt med å lage mål i starten av matchen og får ikke opp tempoet. Men vi løste det fint. Jeg har aldri spilt så tidlig før, sier målvakten.

Han reddet en straffe, presset to og stolpen og utenfor. Det gir selvtillit i OL-starten.

– Jeg er fornøyd med egen innsats. Gutta foran meg gjør en strålende jobb. Vi kan bygge videre på dette.