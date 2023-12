Reistad gjorde hele fem av Norges 12 tekniske feil i tapet mot Frankrike. Hun klarte heller ikke å score nok mål fra distanse. Bare ett av fire forsøk gikk i mål. Bærumsjenta, kåret til verdens beste håndballspiller, hadde det tøft.

– Ja, jeg blir lei meg, svarer Reistad på VGs spørsmål.

– Det var mange ekstremfølelser der. Man blir veldig skuffet, og veldig irritert når man ser på man ser på alle de tingene man gjerne skulle gjort bedre. Det er ikke noe gøy å stå i det etter enn sånn kamp, legger hun til.

Reistad hadde en dårlig kamp. Stine Bredal Oftedal erkjenner at hun ikke burde spilt henne opp i like mange situasjoner. Reistad gjorde store kamper da Frankrike ble slått i VM-finalen 2021 og EM-semifinalen i fjor.

– Jeg kjenner også på dette selv. Vi stoler veldig på Henny. Vi fortsetter å sette henne opp. Kanskje skulle jeg litt tidligere i kampen satt meg selv oftere opp i de situasjonene i stedet. Det ville brutt det hele opp mer for hennes del også, mener lagkapteinen.

Reistad fikk trøst og motivasjon i at kvartfinalen spilles allerede tirsdag i Trondheim Spektrum.

– Vi har fått en god prat om det. Vi gleder oss til å møte Nederland. Det er er deilig at kampene kommer kjapt nå, sier hun.

– Hvordan snur du slik motgang?

– For min egen del så hjelper det å se videre. Se på motstanderen og de mulighetene man har der. Og så bare finne ut av hva som gikk galt og hva man kan gjøre bedre.

– Hva har du funnet ut?

– Jeg har snakket litt med Nora (Mørk) og Stine (Bredal Oftedal). Vi synes selv vi skuffet veldig i angrepsspillet. Vi klarte ikke å kommunisere hva vi kunne endret i løpet av kampen. Vi klarte ikke å gi et realistisk bilde av det som faktisk var

– Hva skal du gjøre annerledes mot Nederland?

– Sette meg selv opp i satsinger hvor jeg er trygg. Slik kan jeg gå inn med masse fart og være direkte. Uten å tenke på viderespillet. Det vil komme naturlig.

Reistad var en av banens best med ni scoringer da Nederland ble slått 37–34 i VM for to år siden.

– De har nesten det samme laget. Så det er definitivt noe jeg kan ta med meg fra den kampen ja, mener hun.

MÅ OPP: Henny Reistad leverte en av sine svakeste landskamper mot Frankrike søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det norske laget samlet seg på VM-hotellet Scandic Lerkendal etter tapet.

– Jeg kjenner selvfølgelig på det fortsatt. Vi fikk en prat og utløp for ting før vi la oss søndag kveld. Så skal vi ta ting mer metodisk frem mot kvartfinalen tirsdag, forteller Stine Bredal Oftedal.

– Hvor åpenhjertige var dere?

– Vi fikk ut ting. Men det er ikke slik at det er noen krisestemning i det hele tatt. Vi er veldig klar på at vi fortsatt har alle muligheter. Vi har bare gjort det vanskeligere for oss selv på papiret, svarer hun.

– Thorir (Hergeirsson) startet og var veldig ærlig. Han tok ansvar selv. Og da er det også lettere for oss å gjøre det samme. Det er godt for gruppen å ha den muligheten for å få luftet ting.

– Hva sa Thorir?

– Han nevnte at det er flere ting han ikke reagerte på under kampen. Det angret han på. Det er en ærlig sak. Vi er mange som sitter med det samme personlig. Til sammen blir det mange småting. Hvis vi klarer å endre en liten del av det så er mye gjort, sier Oftedal.

– Etter en sånn kamp angrer man på si og så. Vi skulle gjort mer av det og mindre av det. Det har vi alle kjent på etter kampen. Noen av oss i natt, sier Thorir Hergeirsson.

– Dette er en test for oss. Gode lag snur sånne ting. Vi har startet jobben. Vi er en ordentlig ydmyk og arbeidsom gjeng, mener landslagssjefen.