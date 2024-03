– Da jeg fikk spørsmålet på direkten ville jeg bare løpe ut av TV-sendingen og begynne å gråte, men jeg måtte bare stå i det, sier en åpenhjertig Ane Farstad til VG.

Hun tenker tilbake på øyeblikket for tre uker siden hvor hun satt i NRKs studio som skøyteekspert under VM i Calgary.

Farstad har de siste årene blitt et mer kjent ansikt for mange gjennom skøytesporten og hennes voksende plattformer på sosiale medier.

Avgjørelsen om å legge opp bare 23 år gammel overrasket mange.

– Hvor planlagt var det å annonsere på NRK?

– Det var ikke planlagt overhodet. Jeg var ikke forberedt på å annonsere det nå, og har holdt det hemmelig for alle andre enn mine nærmeste.

– Du forteller at du ville løpe ut av TV-studio og gråte. Hvorfor den reaksjonen?

– Jeg hadde ikke prosessert avgjørelsen selv enda, så jeg var redd for å bryte sammen på TV, men jeg klarte å holde meg.

– I det jeg annonserte det kjente jeg umiddelbart på stress og at jeg var lei meg. Det var sykt mye følelser som kom ut på en gang.

Farstad holdt tårene tilbake og fullførte sendingen. Siden VM var i kanadiske Calgary og sendingene foregikk på natten var det ingen voldsomme reaksjoner umiddelbart.

– Jeg var ferdig klokken 01 på natten den torsdagen, og da jeg våknet var det 70 ubesvarte anrop fra masse forskjellige folk. Journalister, bekjente, venner og så videre.

Positive tilbakemeldinger har strømmet inn på sms, Snapchat og andre plattformer.

– Først var jeg redd for at folk skulle tolke avgjørelsen min feil eller vri om på ting, men jeg har vært overrasket over hvor snille og gode folk har vært både ansikt til ansikt og i sosiale medier.

I sosiale medier har Farstad fått en etter hvert stor følgerbase de siste årene. For sine totalt 370 000 følgere på TikTok og Instagram til sammen deler hun glimt av idrettskarrieren og en del om mote blant annet.

For to år siden gikk hun viralt med denne videoen, som er blant hennes mest sette på TikTok:

Brått vil hverdagen hennes nå endre seg drastisk. Farstad har i mange år trent fire-fem timer om dagen, seks dager i uken. Søndag har vært fridagen.

– Jeg brukte 24 timer i døgnet på idretten. Man tenker på det når man trener, når man spiser, at man må ha nok søvn og så videre. Det er alltid noe. Jeg levde som en 24-timersutøver.

– Nå har du disse timene til rådighet. Hva skal du bruke de til?

– Mye vil gå til business, og da spesielt Caspara. I tillegg har jeg nettopp bosatt meg i Oslo etter å ha bodd nesten et år i Canada.

I tillegg til flytting og satsing på klesmerke studerer hun eiendomsmegling på BI. Hun har enda mer på blokken hun vil gjøre.

– Jeg er glad i å være på TV og glad i sport, så noe med det virker gøy. Viktigst er det likevel at klesmerket blir så svært som mulig. Drømmen er at globale superstjerner som Kylie Jenner og Kylian Mbappé skal bruke det.