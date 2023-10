Casper Ruud videre i China Open etter enorm snuoperasjon

(Tomás Etcheverry – Casper Ruud 6–1, 5–7, 6–7) Casper Ruud (24) gikk mot nok et skuffende tap, men så våknet Snarøya-gutten for alvor i China Open. Nå venter et ordentlig stjernemøte i kvartfinalen.