Det kommer frem i vedtaket fra Norsk ishockeys disiplinærutvalg. Grunnen til at Dame-Malka gis seks kamper karantene er på grunn av at «han slår uten hanske».

«Uavhengig av hvem av spillerne som initierte situasjonen, ligger Dame-Malkas slag mot Grønli utenfor hva som aksepteres og forventes i norsk ishockey», står det i vedtaket.

Dame-Malka har ikke fått kontrakten forlenget i Frisk Asker, og spilte derfor sin siste kamp for klubben da slåsskampen oppsto.

Det var i ishockeykampen mellom Stjernen og Frisk Asker i Stjernehallen torsdag forrige uke at hendelsen skjedde.

Grønli ble liggende på isen. Dagen etter møtte spilleren pressen med en blåveis rundt høyre øye.

– Etter forholdene har jeg det ganske bra, sa Grønli til VG og la til at han ikke hadde fått hjernerystelse.

Spilleren lå under overvåkning natten etter slagene mot hodet for å være på den sikre siden.

Stjernen har i ettertid bekreftet at de skal anmelde hendelsen.

Dame-Malka var lenge stille etter hendelsen, men søndag kom han med disse uttalelsene i en felles pressemelding:

– Etter den siste tids mediedekning av hendelsen i Stjernehallen, vil jeg gi min side av situasjonen siden jeg føler det bare har blitt delt én side av historien i alle nyhetskanaler. Grunnen til at jeg ikke har gitt kommenterer til hendelsen ennå er fordi jeg stoler på at Norges Ishockeyforbund/DISU vil ta den korrekte avgjørelsen etter å ha sett videoene som er tilgjengelige fra hendelsen, skrev han.

Han sendte også noen ord til Grønli-spilleren og klubben:

– Jeg er glad for å se at Sondre Grønli har det bra og glad for å høre at han kan trene allerede på mandag. Jeg vil be om unnskyldning til alle mine lagkamerater, Frisk Asker som organisasjon og supporterne for det denne distraksjonen har medført, sa Frisk Asker-spilleren.