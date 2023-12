Danmark gjentok VM-bronsen fra Spania for to år siden. Også da møttes Frankrike og Norge i VM-finalen.

Finalen spilles kl. 19.00 og kan følges på TV 3 eller i VG Live.

Jubelen i et fullsatt Boxen var stor for hjemmelaget. Sandra Toft & co. gikk i ledelse fra start og ledet 18–15 ved pause. Anne Mette Hansen og Mie Højlund førte an i et danske lag som ville ha oppreisning etter det dramatiske semifinaletapet for Norge fredag.

DANSK ANFØRER: Sandra Toft var viktig da bronsefialen ble avgjort. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Men Sverige hang på anført av kaptein og Vipers-spiller Jamina Roberts. Da Olivia Mellegard scoret sitt sjette mål etter 47 minutter var Sverige bare ett mål bak. Linn Blom utlignet minuttet etter midt i en kakofoni av piping fra hjemmepublikummet.

Sverige-keeper Johanna Bundsen sendte svenskene i ledelse 24–23 fra egen målgård.

OPPREISNING: Jesper Jensen og de danske jentene fikk noe å juble for etter tapet for Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Bronsefinalen ble langt mer dramatisk enn danskene hadde tenkt seg midtveis.

Danmark tok ut keeper og kjørte på med syv angrepsspillere. Fire minutter før slutt sendte Kristina Jørgensen Danmark tilbake i føringen.

12.000 tilskuere reiste seg for å støtte de «røde og hvide». Anne Mette Hansen ga dem valuta for innsatsen med å smelle inn dansk tomålsledelse. Nina Dano ga svenskene nytt håp.

33 sekunder før slutt tok danskene time out. Mie Højlund scoret det forløsende målet. Hun ble kåret til kampens beste spiller.

Dermed står det svenske kvinnelaget fortsatt uten VM-medalje. De tangerer sin egen bestenotering med den sure 4.-plassen. Sverige kom på samme plassering i VM for seks år siden.