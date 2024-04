Terrornivået i sommerens OL-by Paris har blitt kraftig hevet etter terrorangrepet i Moskva i mars.

Før kvartfinalene i Champions League denne uken truet terrorgruppen IS med angrep på de fire kvartfinalearenaene. Før kampen mellom Paris Saint-Germain og Barcelona onsdag kunngjorde franske myndigheter at de ville skjerpe sikkerheten og OL-arrangøren har varslet at militærstyrker vil hjelpe til under sommerens leker.

– Det kommer til å bli kaos, sier Armand Duplantis til svenske Expressen.

Verdensrekordholderen er i Paris for et arrangement med Puma sammen med blant andre Karsten Warholm og har allerede opplevd byens kaotiske sider noen måneder før OL-åpningen.

– Det er kaotisk som det er. Legger man til et OL samtidig som alt annet vil det være folk overalt og mye som skjer, sier Duplantis.

BEST: Armand Duplantis har verdensrekorden i stavsprang på 6,23 meter. Den satte han i Diamond League-finalen i Eugene 17. september 2024. Foto: ALI GRADISCHER / AFP / NTB

På spørsmål om hvordan han ser på sikkerhetstiltakene, svarer han:

– Vi kommer til å være mye i vår egen boble under OL. Jeg håper vi ikke kommer til å være ute så mye etter konkurransene. Jeg tenker ikke så mye på det.

OL i Paris starter om 107 dager. Mange av øvelsene finner sted i sentrum av byen.