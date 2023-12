Det forteller Bøygard i den nye VG-podkasten «Skandalepresidenten», som handler om Anders Bessebergs 25 år lange periode som president i IBU.

Besseberg er nå tiltalt for grov korrupsjon. Rettssaken starter i januar, og vil gå over fem uker.

– Jeg har sett at det ble kjøpt stemmer. Jeg har sett konvolutter og jeg har sett folk har åpnet den. Og jeg har sett pengene. Men jeg kan ikke bevise det. Det er ikke bare meg. Vi er flere som har sett det, sier Bøygard.

Pose med skjorte og konvolutt

I mange år var han president i Norges Skiskytterforbund. I dag sitter han selv i styret til IBU.

– Jeg fortalte Anders (Besseberg) at sånn kan vi ikke ha det. Hva styret gjorde før jeg kom dit, det vet jeg ikke. Men jeg har jo skjønt at det ikke har blitt gjort noe med det – så vidt meg bekjent.

– Hvor opplevde du dette?

– I forbindelse med Tjumen (VM i Russland) vet jeg at det ble kjøpt stemmer. Og så var det noen konvolutter ute og gikk i 2010. Det er jeg helt sikker på, for det så jeg. Vi satt ved et middagsbord. Det satt en russer ved siden av meg. Alexander Tikhonov kom med en pose som inneholdt en skjorte og en konvolutt. Han åpnet konvolutten og jeg så pengene.

IBUs visepresident Alexander Tikhonov under VM i Pyongyang i Sør-Korea i 2009. Foto: Magnar Kirknes / VG

– Sett flere ganger

Alexander Tikhonov ledet i mange år det russiske skiskytterforbundet. Han har også vært visepresident i IBU, samtidig som Anders Besseberg var president. I dag har russeren ingen rolle i forbundet.

Tikhonov er konfrontert med Bøygards påstander i denne saken. Gjennom sin kone, Maria, avfeier han bestemt å ha kjøpt stemmer eller vært korrupt på annet vis.

– Skjedde dette flere ganger?

– Ja, jeg har sett dette tre ganger, sier Bøygard.

– Og du sa fra?

– Ja ja. Jeg sa fra til Anders i alle fall to ganger.

– Hva svarte han?

– At de selvsagt skulle ta tak i det. Hva de har gjort i ettertid, det vet ikke jeg. Men jeg har opplysninger om at det aldri ble tatt opp i styret.

– Det er velkjent at i internasjonal idrett, så er det en viss form for kjøp av stemmer. Det ville vært rart om det ikke foregikk i IBU også. IBU er ingen søndagsskole fra pinsemenigheten sammenlignet med annen internasjonal idrett. Men når man sier fra, så må man ha tillit til at styret tar tak i det. Det tyder på at de ikke har gjort det i dette tilfellet, mener Bøygard.

Anders Besseberg er konfrontert med påstandene til Bøygard og innholdet i podkastserien «Skandalepresidenten». Advokat Mikkel Toft Gimse skriver i en e-post til VG at 77-åringen vil forklare seg i retten i januar, og at han ikke ønsker å forhåndsprosedere saken i media.

Anders Besseberg på gården sin på Vestfossen i 2018. Foto: Mattis Sandblad / VG

Gave, ikke korrupsjon

Tore Bøygard kobler ikke Anders Besseberg personlig til den korrupsjonen han mener å ha vært vitne til. Men han reagerte på at ingenting skjedde de gangene han sa fra.

Det var også tilfelle i 2013, da Tore Bøygard personlig opplevde noe han stusset på:

På et hotell i Holmenkollen fikk nordmannen en gave av Alexander Tikhonov. Det var en liten lommebok. Da han kikket nærmere på lommeboken på rommet sitt, så han at den inneholdt 500 euro. Det tilsvarer 5800 kroner etter dagens kurs.

– Jeg gikk ned i resepsjonen der Tikhonov satt. Jeg slang den i bordet og sa at «Dette vil jeg ikke ha noe av».

Dagen etter ble han bedt om å møte Tikhonov og Anders Besseberg. Tikhonov avviste at dette var et forsøk på korrupsjon, sier Bøygard.

I stedet sa han at det er vanlig å legge «noen mynter» i lommeboka når den gis bort som gave i Russland.

– Den kjøpte jeg ikke, sier Bøygard.

Han forteller at Besseberg sa at dette var vanlig i Russland.

– Jeg sa at dersom det hadde ligget én rubel der, så hadde vi ikke sittet her nå. Han svarte bare «Jajaja», hevder den norske skiskyttertoppen.

Tror ikke på anklagene

I podkasten «Skandalepresidenten» er det også flere som forsvarer Anders Besseberg før rettssaken i januar. Én av dem er Kjell Hovda.

Han har kjent Besseberg i 50 år. De to har både vært aktive og trenere sammen. Og de bor like i nærheten av hverandre i Vestfossen, utenfor Drammen.

– Anders er veldig alminnelig. Totalt uten nykker. Veldig ivrig og positiv. Om jeg spør ham om noe, så sier han «ja» før jeg har fått spurt. Sånn er han overfor andre også, beskriver Hovda.

1999: Daværende presidenten i det Internasjonale Skiskytterforbundet, Anders Besseberg (t.v.) sammen med Kjell Hovda. Foto: Geir Olsen / VG

Han mener IBU ble driftet som gården til Besseberg:

– Det var nøkternt. Ikke noe overforbruk. Pengene gikk ikke til sus og dus.

Han tror ikke på anklagene mot Besseberg.

– Det er ingen andre forbund som har hatt den fremgangen som IBU under Anders’ sin ledelse. Det er helt beviselig at det har gått bra. Det er merkelig med en kjeltring på toppen, sier Hovda sarkastisk.

Hjemme i Ål i Hallingdal så er Tore Bøygard klar på hva han tenker om det som venter i Buskerud tingrett:

– Uansett utfall så har denne saken bare tapere, mener IBU-toppen.