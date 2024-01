Avhøret ble gjennomført 10. april 2018.

På spørsmål om Besseberg hadde benyttet seg av prostituerte, og spesielt i nær fortid, svarte den tidligere IBU-presidenten:

– Det har nok skjedd. Jeg håper at sånne ting ikke kommer ut til min familie.

– Ble disse tjenestene tatt imot også i sammenheng med russiske ledere eller funksjonærer?

– Hvis man sier generelt ledere, så kan vel kanskje det ha skjedd. Jeg har aldri gått ut på gata, for å si det på den måten.

VG oppsummerer dag fire i retten 14.50:

– Når var det sist at du tok imot tjenester fra prostituerte i sammenheng med russiske offisielle?

– Nå må jeg tenke meg om. Det ligger i alle fall noen år tilbake.

– Hvem var disse russiske offisielle som forekom i sammenheng med disse tjenestene?

– Jeg vet at det var, ved én anledning, Sergej Kusjtsjenkov, som var generalsekretær i det russiske forbundet den gangen, svarte Besseberg.

I går, torsdag, fortalte han i retten om hvordan Kusjtsjenkov ved ett tilfelle ga ham en Omega-klokke til 195.000 kroner.

Tidligere i rettssaken, der han står tiltalt for grov korrupsjon, har Besseberg fortalt om hvordan en ung jente en gang banket på hotelldøren hans etter at han hadde lagt seg i Moskva.

Besseberg trodde hun var en tolk, men da hun kun pratet russisk, så sov nordmannen videre, fortalte han. Besseberg sa at kvinnen var på rommet hans i to-tre minutter.

Episoden, som skal ha funnet sted en gang mellom 2010 og 2014, var også tema i politiavhøret i 2018:

– Ble det gjennomført samleie med denne piken den gangen?

– Det tror jeg.

– Har du betalt for det?

– Nei. Og derfor sier jeg også at jeg ikke kan garantere at det var en prostituert, for jeg har ikke betalt noe.

KLOKKE: Esken inneholder en klokke til 195.000 kroner. Til høyre for Besseberg er Sergej Kusjtsjenko. Foto: NordicFocus / NordicFocus

– Gikk du personlig ut fra at jenta ble sendt av Kusjtsjenko?

– Nei, men antakeligvis noen, iallfall fra organisasjonskomiteen.

Anders Besseberg hisset seg opp da aktor begynte å stille spørsmål om prostituerte i Buskerud tingrett fredag ettermiddag.

– Jeg ønsker ikke å forklare meg om disse spørsmålene, da jeg anser dem for å være private, gjentok 77-åringen gang på gang.

Aktor Marianne Djupesland fortsatte likevel å stille spørsmål. Besseberg virket irritert og spurte ved ett tilfelle dommeren om det virkelig var nødvendig å lese opp fra politiavhørene.

I dag har han gått tilbake på det han forklarte til politiet i april 2018. Selv om han leste gjennom avhørsdokumentene uten merknad til dette punktet i juni samme år.

Først i januar 2021 kom det en korrigering. Da understreket Besseberg i avhør at han hadde vært på revejakt hele natten og forklarte seg upresist da politiet dukket opp på gårdsplassen i 2018. Han anså spørsmålene om prostituerte som «tullespørsmål» og svarte bare for å bli ferdig, forklarte nordmannen.

– Har du benyttet deg av prostituerte? spurte aktor i retten i dag.

– Jeg har ingen andre forklaringer på dette enn jeg har fortalt i min frie forklaring, sa Besseberg.

AKTOR: Marianne Djupesland. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Du har jo fortalt litt om dette til politiet, understreket aktoren deretter.

Hun leste så opp nye avsnitt fra politiavhøret med norsk og østerriksk politi for over fem år siden.

Der innrømmet han å ha benyttet seg av en prostituert i Salzburg i desember året i forveien, i 2017. Besseberg skal ha betalt kontant.