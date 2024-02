– Det er ikke den offensive Ingrid vi kjenner til, sier TV 2-ekspert og Tandrevolds venninne og mangeårige lagkamerat Tiril Eckhoff etter løpet.

Det ble et nytt mareritt for Tandrevold under dagens parstafett i skiskytter-VM. Med tre bom hadde hun tre ekstraskudd til å unngå strafferunden.

Bom på siste skudd gjorde at hun endte i strafferunden.

– Dessverre en ny forferdelig opplevelse for Tandrevold, kommenterte Skjelbæk.

– Et bilde sier enn tusen ord, fortsatte Skjelbek da bildene av Thingnes Bø gikk over skjermen fra den siste serien. I bakgrunnen jublet franke Quentin Fillon Maillet hensynsløst.

– Jeg har hatt med Tandrevold i aftenbønnen, sa TV 2s Marius Skjelbæk før hennes første etappe.

Kanalens skiskytterkommentator ble bønnhørt – iallfall på de tre første skytingene:

Stående har vært den store utfordringen for Tandrevold i dette VM, men den første ståendeserien var plettfri. Det samme med de to liggende: 15 skudd og 15 treff.

Det sendte to lag i kampen om gullet:

Norge og Frankrike vekslet med ett sekund mellom hverandre ut til siste etappe. Tandrevold mot Lou Jeanmonnot.

Tandrevold hadde en liten luke inn i nest siste runde, før den siste, avgjørende og stående skytingen. En gyllen mulighet til å snu den blytunge trenden på stående skyting og sikre gull.

Ansikt til ansikt stilte Tandrevold og Jeanmonnot seg opp mot hverandre for å avgjøre kampen om gullet.

Gullet kunne Norge glemme. Mens franske Jeanmonnot kunne gi highfives til støtteapparatet på vei inn mot stadion, ble det tvekamp om sølvet mot italienske Lisa Vittozzi for Tandrevold.

Hun kom seg foran i den ene nedoverbakken, men Vittozzi slo tilbake og sikret italiensk sølv.

Dermed endte Norge med bronsen.

I målområdet lå Tandrevold utslitt og fikk trøst av makker Johannes Thingnes Bø.