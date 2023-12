Torstein Bae er en tålmodig herre. I hvert fall hvis vi skal bedømme etter det vi ser på TV-skjermen i romjulen. TV-seerne sender inn sine forslag til trekk. Og uansett om de betyr at Magnus Carlsen ville tape i neste trekk, så tar Bae det på største alvor. 2. juledag er han i gang igjen.

– Haha. Ja, jeg sier vel gjerne at «dette er kjempegodt forslag, Gerda!».

– Hvorfor gjør du det?

– Haha. Dette er underholdning. Vi vil at folk skal sende inn. Det skal være en trivelig greie. Vi vet jo at de fleste som ser på, ikke er sjakkeksperter. Og veldig mange som ser på, kan ikke reglene en gang. Det er jo fascinerende.

– Men du tenker på seerne?

– Jeg synes at de skal være trygge på at man ikke dummer seg ut om en sender inn en melding til oss. At det blir godt mottatt. Involveringen fra seerne er viktig for oss.

For ett år siden tok Magnus Carlsen gull både i hurtig- og lynsjakk. Han har gitt fra seg VM-tittelen i klassisk sjakk, men i fartsgrenene er han mer tent enn noen gang.

«PRAGG»: Magnus Carlsen i et oppgjør mot det indiske vidunderbarnet Rameshbabu Praggnanandhaa, også kalt «Pragg», under World Cup tidligere i år. Foto: TOFIK BABAYEV / AFP / NTB

– Magnus Carlsen er ikke alltid like imponert over deg. En gang sa han at du «sitter og gjetter» ...

– Hehe. Magnus og jeg var jo på hver vår side da et bookmakerfirma ville gå inn og bli hovedsponsor for sjakkforbundet. Så den gang han sa det, så var det et kanskje litt sånn bakteppe.

– Men er han kritisk til deg?

– Nei, Magnus har vært veldig raus med meg når han har beskrevet mine sjakklige ferdigheter. Han har sagt at han synes jeg er en veldig god spiller. Han har jo helt rett i at når jeg snakker om trekkene til Magnus, så driver jeg bare og gjetter. Eller spekulere, om vi kaller det det. Men det er jo et helt annet ord.

Magnus Carlsens 15 VM-titler Vis mer ↓ Lynsjakk (6): 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 og 2022. Hurtigsjakk (4): 2014, 2015, 2019 og 2022. Klassisk sjakk (5): 2013, 2014, 2016, 2018, 2021.

– Hvor mye sjakk kan du?

– Jeg har jo ikke ferdigheter til å kunne si hva er det som rører seg i hodet til Magnus. Men jeg har ferdigheter nok til at jeg kan ... liksom beskrive hvilke aktuelle muligheter, og hva han kan tenkes å pønske på.

– Men det er klart ...

– Det er helt riktig som han sier. Men jeg prøver heller ikke å utgi meg som en større ekspert enn det jeg er, eller at jeg sitter på alle svarene.

TRIO: Torstein Bae i NRK-studio sammen med Ole Rolfsrud (t.v.). Bak sitter den tredje faste i sjakkpanelet, Heidi Røneid. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Selv de største eksperter skjønner kanskje ikke hva Magnus driver med?

– De som ligger i den absolutte verdenstoppen, har bedre forutsetninger enn meg. Men nei, Magnus driver på et nivå som de fleste av oss ikke er i nærheten av.

– Du bruker ikke datamaskin når du kommenterer?

– Nei, for jeg er kommet til at det å bruke datamaskin og sånn kan virke hemmende på kommenteringen. Noen ganger sjekker vi med computeren, og da sier vi fra om det. Det kan være nyttig hvis det er bare ett trekk som gjelder – og han MÅ finne det.

– Men det er jo et underholdningsprogram. Det må ikke bli for alvorlig. Det er ikke noe moro om vi bare sitter og følger med på en maskin og gir fasiten. Folk skal kose seg.

2014: Line Andersen og Torstein Bae klar til VM-kampen mellom Carlsen og Anand. Foto: Cornelius Poppe / NTB

I starten var det Line Andersen som ledet NRKs sjakksendinger. Etter en opprivende strid ble utereporteren Ole Rolfsrud flyttet inn som ny programleder. Line Andersen jobber ikke lenger i NRK.

– Jeg har jo en god relasjon til Line, jeg. Jeg regner henne absolutt som en venn. Jeg synes hele greia var veldig traurig. At det skulle gå sånn med en fabelaktig flink dame var trist.

– Men samtidig må jeg jo absolutt ta innover meg at det var mange kolleger som ga uttrykk for at de synes det var veldig vanskelig å jobbe med henne. Og det har jeg stor respekt for.

– Hva tenker du om de nye beskyldningene mot Hans Niemann?

– Det er veldig leit, særlig for unge spillere, om det skal komme beskyldninger hver gang det skjer en overraskelse eller sensasjon. Det er en del av sportens glede at det noen ganger skjer uventede ting, selv om det kanskje bare er et blaff. Andre ganger er det starten på noe stort.

SJAKK-KLARE: Fra v.: Torstein Bae, Ole Rolfsrud og Heidi Røneid. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Men juks er det viktig å få bukt med?

– Absolutt. Det blir sikkert et tema i julen under VM også – hva vi kan gjøre for å stoppe juks. Niemann skal være med i VM, og det er vanskelig å unngå at det blir et tema. Det er langt fra å være en god spiller til å komme topp 100 i verden.

– Hvor stort er det å bli topp 100?

– Det er utrolig bra, selv om du kanskje ikke får så stor oppmerksomhet. Jon Ludvig Hammer var i sin tid topp 50 i verden – det er veldig imponerende.

– Kona di, Silje Bjerke, er nummer 100 i Norge nå. Du er ikke topp 100 ...

– Nei, jeg har spilt lite de siste årene og har falt ut av listen. Det blir mer at jeg er med barna når de skal spille. Sjakk tar mye tid. En ordentlig turnering tar gjerne ei uke. Det er ikke som løping, sier Bae, som løp sammen med OL-vinner Vebjørn Rodal på NRKs lag i Holmenkollstafetten.

– Jeg trener ikke lenger på åpninger og sånn. Da faller ratingen raskt. Men jeg har lyst til å spille mer igjen når barna blir større.

Barna heter Matilda og Anton og er seks og åtte år gamle. Bae tenker tilbake på sin egen sjakkungdom:

– Vi jublet når vi som sultne 16-åringer ble trukket mot en kar i 40-årene med god rating – men på vei nedover. Det var ønskemotstanderen!

Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Når får vi en kvinnelig verdensmester i sjakk?

– Judit Polgár var topp 10 i sin tid, men nå er det ingen, nei. Jeg er sikker på at den dagen vi igjen får frem en kvinnelig stjerne helt i verdenstoppen, så vil hun være et enormt forbilde som kan motivere jenter til å satse.

– Hvorfor er det så få kvinner nå?

– Vi har mange unge jenter som spiller sjakk, men fortsatt er det klart flest gutter som blir påmeldt til kurs. Så her får også foreldrene ta tak. Men vi må erkjenne at sjakkmiljøet kan virke ekskluderende for enkelte. Det er fortsatt litt sånn at sjakk ses på som en gutteaktivitet, og miljøet er ekstremt mannsdominert.

– Hvordan skaper du en sjakkdronning?

– Det er ikke så lett å skape de store mesterne. Du kan ikke si at vi skal skape en Kasparov eller Carlsen. Vi kan bare legge ting best mulig til rette.

– Kan Norge få en ny Carlsen?

– Vi kan jo håpe og drømme, men det er nesten umulig. Magnus er unik. Riktig nok ser gudene velvillig på vårt fredelige og rike land her nord, men det hadde nesten blitt for mye.

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Hvordan ble du sjakk-kommentator?

Torstein Bae går tilbake til 2010. Da var det en prestisjetung sjakkturnering i Kristiansund – med både Magnus Carlsen, Viswanathan Anand og Judit Polgár på deltagerlisten.

– Jeg satt i et loftsrom og kommenterte partiene. Så var Magnus én av kanskje en håndfull mennesker som kom innom der og hørte på meg – når han var ferdig med sitt parti, ikke sant? Det var da Magnus sa:

«Hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg trodd at du var god».

– Det var morsomt sagt. Det er så typisk Magnus. Jeg tolket det positivt, sier Bae gliser godt der vi sitter på kafeen på Rustadsaga – ved Østmarka i Oslo. Han bor rett i nærheten.

Tre år senere, rett før Magnus Carlsen skulle spille sin første tittelkamp i klassisk sjakk, fikk Bae en telefon fra NRKs «Mr. Sjakk», Reidar Stjernen. For å gjøre den historien kort, så endte Torstein Bae opp som ekspertkommentator da NRK for første gang sendte direkte sjakk – i november 2013.

Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Så var det suksess direkte?

– Ja. Ingen av oss visste hva vi gikk til. Vi visste ikke at det skulle fenge så enormt. Jeg har hørt om folk som stoppet på bensinstasjon og fulgte med og ikke klarte å kjøre videre. Litt som en langrennsstafett i OL eller VM.

Torstein Bae var en fremgangsrik advokat da han for drøyt to år siden snudde opp ned både på tilværelsen og lønnsslippen, og begynte å jobbe med flyktninger. Hans arbeidsplass er Flyktninghjelpen.

– Det er en forferdelig tid, sier Bae.

– Hvis vi ser ti år tilbake, så var det 40 millioner mennesker på flukt. Og det hadde vært ganske stabilt lenge. Nå er godt over 100 millioner mennesker på flukt, med Ukraina og Gaza som det veldig synlige – men det er også mange andre konflikter. Det er en grusom krig i Sudan for eksempel. Krigen i Syria er fremdeles ikke over, og i Kongo er millioner på flukt.

– Og glemte kriser?

– Ja, som Burkina Faso. Dette er uhyre krevende. Men vi må bare brette opp ermene og hjelpe folk som er i dypeste krise. Det er mange som usikker på fremtiden. Med krigen og Trump på vei tilbake og forholdet mellom Kina og USA og ... og klima og kunstig intelligens. Selv om jeg kanskje ikke er aller mest bekymret for det siste. Men hvordan er verden om fem eller ti år? Det er vrient å spå.

– Har du planer om å gå inn i politikken?

– Ja, altså, jeg vender noen ganger tilbake til den tanken. Om jeg skulle gjøre det. Jeg vil jo gjerne utrette noe her i livet. Vi har så kort tid her i på jorden at man må utnytte tiden best mulig. Men jeg er på ingen måte overbevist om at jeg kan få til mer i politikken enn det jeg har mulighet til i min nåværende jobb i Flyktninghjelpen.

– Og ja, jeg har stor respekt for dem som driver med politikk. Det er ingen dans på roser. For resten, så er jeg vara til bydelsutvalget. Haha. Jeg hadde æresplassen sist, men ble kumulert fram. Vi må ikke se alt i partipolitikkens skjær. De fleste ting bør forene oss, fra Rødt til Frp, sier SV-eren.

– Hvordan blir julen?

– Vi skal en tur til min svigerinne i Fredrikstad på julaften. Og ellers blir det mest sjakk, ja. Det blir en vanlig NRK-jul!