Disiplinærutvalget skriver i en pressemelding fredag kveld at svensken blir utestengt i to kamper.

Den smått absurde hendelsen oppsto i seriekampen mellom Stabæk og Vålerenga for tre dager siden.

Jönsson strakk armene i været etter hendelsen og bedyret sin uskyld, men fikk likevel det røde kortet.

Stabæk meldte at de ville legge inn protest på det røde kortet.

Men dagen etter trakk klubben både protesten og la seg flate.

FÅR KARANTENE: Jan Jönsson, her på sidelinjen i kampen mellom hans Stabæk og Vålerenga tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Fredag kom altså dommen. Ifølge disiplinærutvalget forstyrret Jönsson både spillet og motstanderlagets spiller.

«I henhold til forbundsstyrets retningslinjer for sanksjoner tilsier dette en karantene på to kamper. Disiplinærutvalget har på den bakgrunn kommet til at en karantene på to kamper er en passende reaksjon på den aktuelle overtredelsen. I henhold til reaksjonsreglementet § 4-15 skal karantenen sones i de to neste seriekampene for samme lag treneren ble utvist for», heter det i disiplinærutvalgets uttalelse fredag kveld.

Det betyr at bæringene – som ligger på en sjetteplass så langt – må klare seg uten hovedtreneren i hjemmeoppgjøret mot Brann og borte mot Lyn.