Med én hundredel slo de norske stafettjentene gårsdagens norgesrekord i 4x400 finalen i Det internasjonale friidrettsforbundets stafettstevne.

Tiden på 3:26.88 holdt til en 5. plass i finalen, som ble sprunget natt til mandag norsk tid.

Finalen ble vunnet suverent av det amerikanske laget, som bestod av Quanera Hayes, Gabrielle Thomas, Bailey Lear og Alexis Holmes.

Elisabeth Slettum var løp i stedet for Lakeri Ertzgaard natt til mandag. Dagen før kvalifiserte altså laget seg for Paris-OL etter å ha løpt inn til andreplass i sitt heat på Bahamas.

Det blir tredje gang Norge har stafettlag i friidrett i et OL, men første gang på kvinnesiden. Norge har samtidig hatt stafettlag i VM to ganger, begge ganger på 4x400 meter for kvinner, i 1991 og i 2022.