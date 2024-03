– Jeg ser frem mot å kanskje trene med Lucas. Forhåpentligvis deltar han i det brasilianske mesterskapet neste år. En stor mulighet for oss. En ære å få en så berømt lagkamerat, sier alpinist Christopher Holm (19) til VG.

Han er oppvokst i Tyskland og bor i Innsbruck, men har i likhet med Braathen dobbelt statsborgerskap. Holm ble nummer 53 og 57 på storslalåm og slalåm i VM i fjor.

Alpinisten Christopher Holm. Foto: Privat

Det er ventet at Braathen torsdag skal annonsere at han gjør comeback som alpinist - for Brasil.

– Den beste nyheten noen gang i vårt lille forbund! Dette vil bare føre til positive ting. Både for ham, men hvert fall for forbundet, sier langrennsløper Bruna Moura (29) til VG.

Moura deltok i VM i Planica og satser mot VM i Trondheim neste år.

Hun sitter i Brasils utøverkomité og estimerer at det er rundt 50 personer som satser på nokså høyt nivå i alle vintersportene som er organisert under Det brasilianske snøforbundet (CBDN).

– Lucas kan hjelpe utviklingen vår ettersom forbundet vil få mer oppmerksomhet som vil lede til mer støtte og sponsorer, sier Moura.

Langrennsløperen Bruna Moura Foto: Privat

Men hva venter Braathen i Brasil? Har de snø i Brasil? Er det mange av de rundt 215 millioner innbyggerne som følger med på skisport eller har hatt ski på beina?

– Min ville gjetning er at maks to prosent av befolkningen har prøvd ski én gang i livet sitt, sier Moura.

To prosent av Brasils befolkning betyr 4,3 millioner – som ikke er så langt unna Norges befolkning.

Lucas Braathen. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP / NTB

– Ski og vintersport er generelt ikke så populært som i Europa. Særlig fotball dominerer alt. Men ganske mange brasilianere følger med på konkurransene og prøver å stå på ski faktisk, sier Holm og legger til:

– Men du må dra til Chile, Argentina, Nord-Amerika eller Europa for å stå på snø, sier Holm.

FIS regler for å bytte nasjonalitet Vis mer ↓ FIS’ lisensår begynner 1. juli og stopper 30. juni året etter. Det betyr at Lucas Braathen ikke kan representere Brasil før neste vinter. Søknad om å bytte nasjon for neste lisensår må sendes inn før 1. mai.

Utøveren må legge ved statsborgerskapet/passet for landet de ønsker å bytte til. Det krever skriftlig enighet mellom det tidligere forbundet og det nye forbundet. Overføringen kreves også godkjennelse fra FIS’ hovedstyre.

Hvis Norge godkjenner en eventuell lisensovergang til Brasil, vil Braathen beholde sine FIS-poeng. FIS-poengene fungerer som et slags rankingsystem, og gir Braathen muligheten til å starte tidligere i slalåm som er en fordel, for eksempel.

Skulle eventuelt Norge ikke frigi Braathens lisens til Brasil, trenger han en ny lisens. Kilde: FIS.

I Gramado - et sted i Sør-Brasil, ikke langt fra Rio Grande do Sul hvor over 11 millioner bor - er det bygget en snøhall. Det er eneste sted man kan gå ski eller kjøre snowboard.

– Det er som et «fjell» på 100 meter innendørs. De har et partnerskap med CBDN og har arrangert konkurranser der hvert år, sier Moura.

Langrennsløperne prøver å få til et par måneder på reise til Europa hvert år. Men hun trener stort sett på rulleski. Sist hun gikk konkurranse var i november - i 39 grader (!)

– Snowboardere og alpinkjørere som har høyere status kan finansiere reiser til Argentina og Chile for treningssamlinger og konkurranser. CBDN arrangerer også det brasilianske mesterskapet der.

– Foreløpig er det det brasilianske mesterskapet vårt største arrangement og markedsplass, men med Lucas på laget vårt vil nok fokuset endre seg.

Snowboarder Zion Bethonico. Foto: JUNG YEON-JE / AFP / NTB

Snowboarderen Zion Bethonico (18) ble første brasilianer til å ta en medalje i vintersportene – da han tok bronse under ungdoms-OL i januar.

– Han er vår største stjerne, frem til i morgen, sier Moura.