– Hjertet mitt var totalt knust, sier hun til VG etter Norges 45–28-seier over Østerrike.

Ektemannen Steffen Stegavik fylte 40 år samme dag. Han fant kjæledyret dødt tidlig på morgenen.

– Han ringte meg klokken syv. Jeg klarte nesten ikke å høre hva han sa. Han var så lei seg. Det kom som et sjokk. Jeg var hjemme på 10 minutter, forteller Herrem.

Hun fikk en liten familiestund med Stegavik og sønnen Theo (5) etter en ny seier med kalassifre fredag kveld.

– Jeg var der da Theo våknet og forklarte hva som hadde skjedd. Jeg måtte holde meg sterk for ham, men for meg var det helt jævlig. Hun har vært jenta mi i snart 11 år. Vi lå i skje på gulvet hver kveld. Jeg kysset henne alltid på pannen og sa «elsker deg» da jeg skulle dra på kamp, forteller hun.

BESTEVENNER: Camilla Herrem og Lykke hjemme på Sola tidligere i år. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Herrem smiler litt over alle følelsene for hunden av rasen fransk briard. Forholdet til Lykke var spesielt. Hun bodde et par år alene med hunden i Danmark og Nord-Makedonia. Ekteparets håndballkarrierer foregikk i forskjellige land.

– Det var ren kjærlighet. Så det er tungt. Jeg har vært bestevennen i hele hennes liv. Hun har vært med på alt vi har gjort. Lykke hadde en fantastisk godt liv. Derfor ble dette så vondt, beskriver hun.

Venstrekanten trente med laget torsdag.

– Jeg grein og grein. Grein, gikk på trening, og grein igjen etterpå, forteller hun.

Camilla Herrem hadde ingen problemer med å vende tilbake til VM.

– Nei, det er jo ikke det. For meg er det bare godt å tenke på litt andre ting. Jeg har opplevd ganske mye verre også. Så jeg vet hvordan jeg skal takle det, sier hun.

Herrem scoret to av Norges tre første mål. Hun holdt farten oppe på venstrekanten.

– Vi har snakket om at vi må være mye mer på fra start. Jeg er fornøyd med at vi kom på banen med litt mer guts, sier visekapteinen.