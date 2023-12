Mats Zuccarellos tidligere lagkamerat i New York Rangers måtte gjennomgå en stor hjerteoperasjon.

– De måtte starte hjertet på nytt, forteller han på «Carina Bergfeldt» på SVT.

Han beskriver en tøff periode de første dagene etter operasjonen:

– Det var problemer med hjerterytmen. Den tøffeste perioden var ikke selve operasjonen, men dag tre-fire etterpå da man var heldig ferdig. Da var jeg som svakest, forteller han i programmet.

Moren, Eva Johansson, kan berette at de visste at sønnen hadde problemer med en hjerteklaff, men det var forventet at han kunne vente til etter karrieren med å gjøre noe med det.

– Derfor var det sjokkartet. Det var en stor operasjon. Men han har vinnerskalle. Han var klar på at han skulle fikse dette.

Lundqvist var den gang 38 år gammel og hadde nettopp skrevet under for Washington Capitals.

Han forklarer i programmet:

– Når blodet pumpes ut, så stenges hjerteklaffene så blodet ikke lekker tilbake. Etter hvert kom 60 prosent av det som ble pumpet ut, tilbake, og det gjorde at hjertet måtte jobbe enda hardere, og det kom til et punkt der det lekket for mye.

GODE BUSSER: Henrik Lundqvist og Mats Zuccarello sammen i Rangers-drakten i 2017. Foto: BRUCE BENNETT / AFP

– Jeg er kontrollfrik som hockeyspiller. Men der og da måtte jeg bare slippe alt og stole fullt og helt på legene og dem rundt meg, sier Henke Lundqvist.

Han har tidligere beskrevet for SVT at det første han ser hver morgen når han ser seg i speilet på badet, er det flere desimeter lange arret.

Broren, Joel Lundqvist – som spilte for Frölunda – opplevde det som en «fryktelig» tid.

– De første dagene var det mye kommunikasjon med hans kone Therese. Midt i dette skulle man prestere og spille kamper. Jeg var tom for energi. Det var tøft.

Henrik Lundqvist vant 459 kamper i NHL med New York Rangers. Det er flest seire i NHL for en målvakt. Han rakk aldri å spille offisielle kamper for sin nye klubb Washington Capitals.