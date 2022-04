Etter ti VM-medaljer og tre OL-medaljer er langrennskarrieren til Maiken Caspersen Falla (31) over.

– Det er litt vemodig, for langrenn har vært i livet mitt i så mange år, sier Falla til VG.

Tirsdag ringte hun langrennssjef Espen Bjervig og fortalte at det er over etter 12 år på landslaget.

– Det kjennes godt. Det er riktig tid å gjøre det på. Det har vært et eventyr, sier Falla, som klinket til og tok en siste verdenscupseier på tampen av karrieren da hun vant sprinten i Drammen i mars.

Den første VM-medaljen kom i Holmenkollen i 2011, med bronse på lagsprinten med Astrid Uhrenholdt Jacobsen. 31-åringen tok OL-gull på sprinten i Sotsji i 2014. Fire år senere ble det sølv på sprinten og bronse på lagsprinten sammen med Marit Bjørgen i Pyeongchang.

Sprintdronningen har fem VM-gull. Men det er ikke gullene hun husker best.

– VM-bronsen i Val di Fiemme (2013) var min første individuelle medalje. Det var drømmen som gikk i oppfyllelse. Mange måneder senere kunne jeg si til meg selv: Jeg tok bronse i VM. Det var stort. Så tok jeg OL-gull året etter. Jeg hadde klart det, sier Falla.

VM-GULL: Maiken Caspersen Falla vant sprinten i Seefeld i 2019 foran Stina Nilsson (t.v.) og Mari Eide. Foto: SRDJAN SUKI / Epa

Hun er ikke en person som har tatt mye plass, selv om prestasjonene har vært store. Hun er sprintdronningen som takker av.

– Jeg er stolt av det jeg har fått til. Jeg har ikke hatt så mye tid til å tenke over det, for det har hele tiden vært at det neste er det største. Nå skal jeg tillate meg å være litt stolt, sier Falla.

Hun har vært en del av tidenes langrennsgenerasjon på damesiden med Marit Bjørgen, Therese Johaug, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ingvild Flugstad Østberg, Kristin Størmer Steira og Vibeke Skofterud.

– Jeg har fått være sammen med så flinke folk. Vi har hatt så godt samhold i laget. Vi fikk gode resultater. Men vi har hatt noen nedturer, men vi sto i de også, sier Falla til VG.

OL-GULL: Ola Vigen Hattestad og Maiken Caspersen Falla ble olympiske mestere på sprinten i Sotsji i 2014. Foto: Helge Mikalsen / VG

Det siste halvannet året har hun kjent at det har kostet mer og mer å få kroppen til å prestere på topp, men hun hentet seg inn på fenomenalt vis til VM-sølv på sprinten i Oberstdorf i fjor. Men nå kjente hun at hun har presset kroppen nok. Det var på tide å gi seg.

For noen uker siden ble det kjent at Therese Johaug og Charlotte Kalla også legger opp. I tillegg gir begge de norske dametrenerne, Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad, seg.

Det siste året har Falla tyvstartet på livet etter langrenn som lærer ved Wang Toppidrett på Hamar. Det frister å fortsette med det. Hun er halvveis på en bachelorgrad i økonomi som hun vil fullføre. Og hun vil kanskje hoppe mer i fallskjerm. Med andre ord, hun kommer til å få tiden til å gå.

– Og så har vi jo flyttet inn i hus i Elverum. Her er det fortsatt rom som mangler møbler, og vi skal ordne ute. Huset er jo nesten blitt en hobby, sier Falla.

NM-BRONSE: Maiken Caspersen Falla (t.h.) sammen med Johanne Harviken for Strandbygda på lagsprinten. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Og rett før hun la opp bidro hun med NM-bronse til sin nye klubb Strandbygda sammen med Johanne Harviken på lagsprinten. Da hun gikk forbi løper etter løper på sisterunden visste hun at det var straks var slutt.

– Jeg hadde ikke lyst til å si det i sesong. Jeg ville ha ro. Nå er jeg sikker. Det er riktig å legge opp, sier Falla.