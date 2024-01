– Fryktelig godt, sier Valnes om milepælen.

Det var blytunge forhold og masse bløt snø på stadion som skal huse OL i 2026. Derfor var det umulig å gå fra, og det ble en spurt som passet Valnes perfekt.

Han kom i tredjeposisjon inn på oppløpet og knuste William Poromaa og Cyril Fähndrich på en tredjeplass. Det er sveitserens første pallplass i verdenscupen.

– Det var en merkelig spurt... Jeg var klar til å bare dundre løs på oppløpet og slippe alt løs, men det var så sug i snøen, sier Valnes.

– Da ble det å vente, vente og vente... Det var ubehagelig at man følte at man gamblet på den måten. Men det var smart, og da jeg slapp løs, hadde jeg masse igjen i armene, utdyper Valnes.

Med unntak av da det ble spurtet om bonuspoeng og bonussekunder, var det et stort samlet felt samtlige 15 kilometer.

Dermed ble det massespurt med Valnes først over målstreken.

Det skilte 25 sekunder fra førsteplass til 46.-plass!

– Det var meningløst å prøve og gjøre noe. Det var umulig, sier Dønnestad.

Harald Østberg Amundsen leder i sammendraget, 1 minutt og 34 sekunder foran Erik Valnes. Han knakk staven mot slutten.

– Det ble høyt stressnivå på slutten da det ble et fall og mye kaos. Men jeg fikk byttet rask slik at det gikk greit. Det viktigste var å komme seg i mål uten altfor store tabber, sier Amundsen.

Martin Løwstrøm Nyenget er nummer tre i sammendraget, åtte sekunder bak Valnes.

Tour de Ski, sammenlagt Vis mer ↓ 1. Harald Østberg Amundsen 2. Erik Valnes, + 1,34 3. Martin Løwstrøm Nyenget, + 1,42 4. Hugo Lapalus, + 1,47 4. Friedrich Moch, + 1,47 6. Beda Klee, + 1,51 7. Henrik Dønnestad, + 1,57 8. Jens Burman, + 2,49 9. Pål Golberg, + 3,12 10. Antoine Cyr, + 3,20

Svenske Jens Burman tok baklengs salto i en av de siste utforkjøringene og tapte noen verdifulle sekunder.

Han ble et av flere ofre for at et stort felt jaktet topplasseringer.

Herrene skal ut i monsterbakken klokken 15.45 søndag.