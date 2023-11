– Egentlig er jeg mest lettet, sier Weng til VG etter seieren.

32-åringen gikk nasjonal langrennsåpning på Beitostølen første gang i 2009, men det skulle gå 14 år før det ble seier.

– Jeg tror ikke jeg har skjønt det helt selv, sier Weng.

Weng var i mål 4,7 sekunder foran Astrid Øyre Slind. Det var 35-åringen som ledet med cirka 2,5 kilometer igjen, men Weng avsluttet råsterkt.

Landslagsvenninne Lotta Udnes Weng ble nummer seks. Hun har sett lagvenninnen kjempe seg gjennom covid-angst og hjernerystelse. I begynnelsen av 2022 falt Weng på isen og pådro seg en hjernerystelse. Den har preget henne i lang tid. Før rennene på Beitostølen i fjor fikk hun så påvist krystallsyke. Senere endte hun opp med å bryte VM i Planica. Hun gikk på en kjempesmell psykisk.

– Det er tøft å se en venninne kjempe slik hun har gjort. Vi vet at Heidi ikke bare er en god skiløper, men også et godt menneske, sier Lotta Udnes Weng til VG.

NES SKI: Lotta Udnes Weng ble nummer seks på 10 kilometeren på Beitostølen. Hun bor i Trondheim, men går for moderklubben Nes Ski på Romerike i Viken fylke. Foto: Geir Olsen / NTB

Kommende helg er det verdenscupstart i Finland. Heidi Weng ble nummer 67 på sprinten i Ruka i 2020. Dagen etter stilte hun ikke til start. Covid-spøkelset og alt rundt ble for mye. Året etter var hun tilbake med pallplasser. Hun er litt usikker på hvordan det blir å reise til Ruka nå.

– Jeg vet ikke. Jeg klarte meg jo greit der i fjor. Jeg bodde med mine liksom-søstre med samme etternavn, Lotta og Tiril (Udnes Weng), jeg bodde med dem året før også. Jeg tror jeg skal klare meg bra, sier Heidi Weng.

– Det er et av de beste løpene hun har gått på lang, lang tid, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Teknisk sett har hun kanskje aldri gått bedre, sier ekspertkommentator Torgeir Bjørn – og slår fast:

– Heidi Weng er tilbake!

GLEDE: Therese Johaug og Heidi Weng under verdenscupåpningen i Ruka i 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

NRK-ekspert Therese Johaug er på jobb på Beitostølen. I mange år var hun og Weng på landslaget sammen. Johaug smilte stort lørdag.

– Dette gleder meg veldig. Hun har hatt noen år nå hvor ting har buttet imot. Hun har slitt veldig mye med den hodeskaden hun fikk. Dette vet jeg betyr enormt mye for Heidi, sier Johaug på NRKs sending.

Astrid Øyre Slind svarer «nei» på spørsmål om det var en bitter annenplass.

– Det her er et føle-på-formen-renn, og den er bra. Så håper jeg Heidi er i bra form, for da lover det godt for meg. Så får jeg heller prøve å ta igjen de sekundene neste renn, sier 35-åringen til VG.

FIKK DET TUNGT: Kristine Stavås Skistad endte til slutt på 42. plass. Foto: Geir Olsen / NTB

Under fredagens sprint var det Kristine Stavås Skistad som trakk det lengste strået. Lørdag gikk hun i mål over tre minutter etter Weng.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd i dag. Det gikk tungt fra start. Det var tungt å være meg i dag, sier Stavås Skistad til NRK.

Stavås Skistad sier at hun prøver å utvikle seg til å bli en bedre distanseløper.

– Jeg hadde håpet på en litt bedre dag. Jeg er nok avhengig av å være i ganske god form for å gå godt på distanse, sier sprintstjernen.

Herrene skal gå sin 10 km rett etter kvinnene.