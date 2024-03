Even Northug holdt unna for Lillehammers ankermann, landslagskollega Håvard Solås Taugbøl, og sørget for at Strindheim ble nummer to.

Dermed gikk brødrene Northug på Strindheims 1. lag direkte videre til finalen senere torsdag.

Byåsens 2. lag vant den første semifinalen.

– Da fikk vi varme opp med Byåsen 2, så får vi ta Byåsen 1 i finalen, sier Even Northug til NRK.

Det er sugende forhold i Lillehammer, lillebror Northug sier at dét passer hverken ham eller storebror, men de går for medalje.

– Pallen er målet, sier Even Northug til NRK.

Petter Northug gled godt inn til andre veksling, han tok seg tid til å reise seg opp og se seg litt rundt for å vise at han hadde stålkontroll på sin etappe. Han vekslet som nummer to bak Byåsens 2. lag ved Even Solem Michelsen. Magnus Øyaas Håbrekke gikk ankeretappen for den trønderklubben.

Tror du Petter og Even Northug tar NM-medalje? Ja, det blir gull. Ja, men ikke gull. Byåsen med Klæbo og Tønseth er blant lagene som blir for sterke. Nei. Petter Northug får det nok litt tungt i finalen her.

For seks år siden ble Even og Petter nummer seks på NM-lagsprinten. Da vant Lillehammer (Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl). Også den gang var Even ankermann.

I 2010 vant Petter NM-gull på lagsprint med mellomste bror Tomas.

NUM-GULL: Tomas og Petter Northug på Tolga i 2010. Foto: Ola Rye / NTB

Even Northug er på sprintlandslaget og fikk tre pallplasser i verdenscupen sist sesong. Han vant NM-sprinten på Beitostølen i februar.

JOHANNES HØSFLOT KLÆBO Favoritt med Byåsen 1.

Byåsens 1. lag med Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo vant den andre semifinalen.

Petter Northug har klokelig sagt fra seg jobben som ankermann, man i sin storhetstid var han ankermann for Norge på VM-stafetter i fem mesterskap på rad fra 2007. Norge vant alle. Han tok også VM-gull på lagsprint med Finn-Haagen Krogh i Falun i 2015.

Storbror Northug satte ski-Norge på hodet da han ble nummer to under et Norgescuprenn i Nes Skianlegg tidligere i år.