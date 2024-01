Det skjer i et intervju med Adresseavisen.

Han sammenligner kjærlighetslivet med langrenn – «seigt og stusslig».

Men på spørsmål fra Adressa om han har planer om å etabler seg, svarer odelsgutten Northug:

– Ikke noe jeg prioriterer nå. Det er for hektisk. Kanskje langt frem i tid, om ti år. Da ender jeg nok opp på hjemplassen og bor på gården. Jeg bør klare å få frem en Petter Northug jr. jr.

Han utelukker heller ikke comeback i VM på hjemmebane neste vinter.

Petter Northug har tidligere sagt til VG at han må tilbake til 2017–2018 for å finne at han har vært i like god form som han er nå.

– Jeg syns det er veldig digg å være i form, sa skilegenden.

Han er nå i Mellom-Europa der han jobber med Tour de Ski og skiskytingsverdenscup for TV 2.

Til Adressa sier Northug at «nesten bare femmila» som er aktuell i Trondheim-VM og «der er nåløyet trangt».

Han bestemmer i april om han skal satse som skiløper eller TV-ekspert til VM.

I desember 2018 annonserte trønderen gråtkvalt at han abdiserte som skikonge. Årene som fulgte var turbulente og førte til en fengselsdom i 2020 på syv måneder ubetinget fengsel for villmannskjøring og narkotikalovbrudd. Northug uttalte selv at han hadde et alvorlig rusproblem.