På det mest spredte har Tour de Ski vært på fire ulike steder - i tre ulike land i Mellom-Europa.

Men hele den 18. utgaven skal gå i ett land for første gang: Italia - i Toblach og Val di Fiemme med avslutning opp «monsterbakken» som vanlig.

– Det ses også på en tredje destinasjon i Italia, sier Michal Lamplot, rennleder for langrenn i FIS, til VG.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli liker ikke at Tour de Ski beveger seg vekk fra slik det startet. Konseptet har blitt diskutert i mange år.

– Nå virker det å bli mer som to utvidede verdenscup-helger i Italia. Det er dumt og synd for langrenn. Jeg er redd magien forsvinner i større grad, sier Løfaldli.

Birger Løfaldli Kommentator, Adressa

Han håper FIS legger opp til etapper som skiller seg tydelig fra sprint, 10 km og 20 km som gås vanligvis i verdenscup.

– Tour de Ski var genialt da det kom, for det skilte seg såpass mye ut fra alt annet i vintersporten, sier Løfaldli.

Martin Løwstrøm Nyenget virker todelt.

– For løperne og klima er det positivt med mindre reising, men færre land får vist seg frem. Det er litt av sjarmen å være i ulike land, sier Nyenget.

Martin Løwstrøm Nyenget Norge

Norge-profilen tror lite reising øker sjansen for at de beste stiller i touren - som enkelte har droppet i mesterskapsår.

– Det er kjempeviktig å ha med flest av de beste på de store begivenhetene. Jeg tror alle norske har en plan om å gå touren og de fleste renn selv om det er mesterskap, sier Nyenget.

Oversikten under er et foreløpig utkast for verdenscupen 2024/25, ifølge Skiforbundet:

Periode én før jul:

Ruka (Finland)

Lillehammer

Davos (Sveits)

Tour de Ski:

Toblach (Italia)

Val di Fiemme (Italia)

Periode tre før VM:

Les Rousses (Frankrike)

Oberstdorf (Tyskland)

Nove Mesto (Tsjekkia)

Falun (Sverige)

VM i Trondheim

26. februar til 9. mars i Granåsen

Periode fire etter VM:

Oslo (og Drammen?)

Tallinn (Estland)

Lahti (Finland)

Perioden før jul, Tour de Ski og perioden etter VM i Trondheim virker spikret. Sesongstarten går i finske Ruka, en helg senere enn normalt: 29. november-1. desember.

Det er derimot en del usikkerhet for perioden mellom touren og VM, ifølge Skiforbundet. Kalenderen skal spikres under FIS’ møter i Slovenia 6–9. mai.

Andre merkverdige poeng:

Verdenscupen gjorde sist sesong comeback i Canada og USA, men det blir ikke løp utenfor Europa neste vinter.

Lillehammer har av utøvere blitt stemplet som den «verste» plassen, men er nå tilbake.

Den tradisjonsrike femmilsfesten i Holmenkollen utgår, som har skapt sterke reaksjoner. I stedet ligger det an til to distanserenn.

Det har blitt varslet at Drammen-sprinten utgår i 2025, men nå er det mer positive signaler.

Sverige hadde tre verdenscup-helger (Gällivare, Östersund og Falun) sist, men ser nå kun ut til å få én (Falun).

Oberstdorf har lang tradisjon for å arrangere langrenn, og er tilbake etter pause sist vinter.

– Det er ikke noe tvil om at Drammen er et ekstremt bra skirenn og det vil være kjempesynd å ta det bort, sier Erik Husby, arrangementansvarlig i Skiforbundet, om Norges renn.

– Hva vet du om øvelsene som skal gås i Holmenkollen, når det ikke blir femmil?

– Ikke annet enn at det blir to renn. Det er naturlig å tenke at det blir to distanserenn, hvis det blir sprint i Drammen.