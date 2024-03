– Det går godt om dagen, ler Klæbo til VG.

– Det finnes snart ikke mye mer å si om denne mannen her. Det er bare at han er desidert best i verden akkurat nå. Han imponerer i helg etter helg. For en atlet, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Klæbo sikret sin 83. verdenscupseier i Falun, og det på det mest overlegne viset: Hele 22 sekunder foran Iivo Niskanen på 10-kilometeren klassisk.

– Da feier du gulvet med resten! Det er mye på denne øvelsen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

Se resultatlisten her:

Etter en jevn start med Niskanen, Martin Løwstrøm Nyenget, Didrik Tønseth og Henrik Dønnestad avgjorde Klæbo konkurransen i stor grad i lettpartiet mellom 4,3 og 6,3 kilometer.

Dønnestad sperrer øynene opp da VG viser ham at Klæbo tok 14 sekunder og mer til de konkurrentene i dette strekket.

– Det er bare helt vanvittig. Det han gjør er en helt annen verden. Han har både ferdigheter, ski og teknikk, og alt som skal til for å øke der. Å ta så mye er bare helt uforståelig bra, sier Dønnestad til VG.

– Klæbo er outstanding. Han er bare helt fantastisk. Det er ganske inspirerende. Fy flate, det er mye å lære, sier Nossum.

– Det er så fascinerende. Man kan filme og kopiere det, men det er ikke bare å gjøre det... Det er mange som prøver.

IMPONERTE: Henrik Dønnestad ble nummer fem. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skjønner ikke hvordan Klæbo klarer det, sier Harald Østberg Amundsen til VG.

Mannen med den gule trøyen ble nummer åtte, og leder dermed med 112 poeng i verdenscupsammendraget til Klæbo før siste konkurransen søndag. På 20-kilometeren i fri med fellesstart er det 130 poeng på spill.

Klæbo har nå seks seirer på rad, tre av dem på distanse. Han har vunnet 15 løp denne sesongen. Men han havnet langt bak Amundsen i verdenscupen etter at sykdom spolerte Tour de Ski.