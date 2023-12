– Det er nydelig. Det er derfor man går på ski, det er for å vinne. Jeg synes ikke det er kult å ikke vinne.

Det sier Svahn etter sprintseieren foran Jonna Sundling og Kristine Stavås Skistad på åpningsetappen av Tour de Ski.

Det er Svahns 10. seier i verdenscupen. Kun Ingvild Flugstad Østberg, Jessie Diggins og Heidi Weng har flere av dagens aktive.

Etter en fenomenal start på karrieren, har en skulderskade hemmet Svahn i nesten tre år. Lørdagens triumf var Svahns første seier siden 30. januar 2021 – 1063 dager – da hun slo Julia Stupak og Therese Johaug.

– Hun er fremtiden, sa Johaug den gang og gjorde Svahn målløs.

Svahn er tydelig på at de siste sesongene har vært tøffe. VM i Oberstdorf 2021 (skuffende resultater, hemmet av skulderen) og OL i Beijing 2022 (deltok ikke i verdenseliten sesongen 2021/2022) ble blant annet spolert.

– Det er klart at det har vært for jævlig iblant. Det har vært en lang tid med skade og tatt lang tid før det ble bra. Det er ikke kult å ødelegge to år av en idrettskarriere på grunn av en krasj som skadet meg, sier Svahn.

Sist vinter viste hun prov på hva hun er god for med en 4. plass på sprinten og tremila i VM i Planica. Og tidligere denne vinteren har hun to pallplasser.

– Før start i dag funderte jeg på om jeg synes dette er fortsatt er gøy om jeg ikke vinner lengre. Jeg fikk bekreftet nå at det er som gøyest når jeg vinner skirenn, det er vakkert, sier Svahn.

– Jeg kjenner meg mer komplett enn noen gang.

Tour de Ski-programmet: Vis mer ↓ 31. desember: Toblach, Italia 12:15: 10km klassisk, kvinner 15:00: 10km klassisk, menn 1. januar: Toblach, Italia 10:00: 25km jaktstart fri, menn 12:30: 25km jaktstart fri, kvinner 3. januar: Davos, Sveits 13:30: Sprint prolog fri, kvinner og menn 16:00: Sprint finaler fri, kvinner og menn 4. januar: Davos, Sveits 10:45: 20km jaktstart klassisk, kvinner 13:00: 20km jaktstart klassisk, menn 6. januar: Val di Fiemme, Italia 11:30: 15km fellesstart klassisk, kvinner 15:25: 15km fellesstart klassisk, menn 7. januar: «Monsterbakken opp», Italia 11:30: 10km fellesstart fri, kvinner 15:25: 10km fellesstart fri, menn Viaplay sender rennene. Du kan også følge dem på VGLive.

Hun håper at det er enda mer på lager.

– Jeg skal ikke være storkjeftet og si at dette er langt unna det beste, men jeg håper jeg har mer å hente ut. Men det begynner å nærme seg, sier Svahn.

Kristine Stavås Skistad gratulerte sin rival.

– Det er gøy at Linn Svahn er tilbake, vi har vel bare ventet på hennes første seier, sier Skistad og legger til:

– Jeg må finne på noe lurt fremover.

Sverige-trener Stefan Thomson beskriver Svahns vei tilbake som fantastisk.

– Utrolig kult å se hun på toppen igjen. Hun har jobbet hardt for det, sier Thomson og utdyper:

– Det har vært en reise. Det gjelder å treffe balansen mellom å ta hensyn til problemene man har hatt, men også gå videre. Det er det som er så frustrerende for utøverne. Det er først den siste tiden hun har kunne gjort alt uten å ta hensyn til skaden.